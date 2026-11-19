研調機構集邦19日指出，中系雲端服務供應商（CSP）大幅下修企業級SSD訂單，抵銷北美拉貨增量，加上消費性需求疲弱，2027年NAND Flash市場將轉向供過於求。預估明年第1季整體合約價將較前季持平至下跌5%，第2季起各項產品全面進入跌價循環，跌幅可能逐季擴大。

供給持續擴張，是明年市場壓力來源之一。集邦估計，2027年全球NAND Flash產業資本支出將達299億美元，年增26.7%。北美高效能儲存需求強勁，帶動原廠持續擴產及推進製程，加上QLC產品滲透率提高、製程層數增加，即使部分供應商因消費性需求低迷而稍微放慢擴產，明年全球供給位元仍將年增25%至30%。

企業級SSD雖是NAND Flash主要成長動能，區域需求卻出現分化。美系CSP受惠於已動工的AI代理（AI Agent）與通用型伺服器專案，近期再度上調2027年需求；中系CSP則面臨GPU短缺、庫存偏高及Token價格戰等挑戰，下修明年企業級SSD訂單，減少幅度超過美系業者增加的採購量。

消費性市場同樣承壓。集邦預期，隨低價記憶體庫存耗盡，2027年整機產品將面臨漲價壓力，進一步影響出貨。品牌廠為控制物料成本，也必須縮減產品容量規格，導致單機平均搭載容量大幅下降，使NAND Flash需求更加疲弱。

需求降溫已反映在近期價格走勢。集邦表示，全球消費性產品出貨量持續下修，加上中國大陸市場企業級SSD訂單下調，2026年第4季NAND Flash合約價已顯露疲態，因此將當季合約價季漲幅預估下修至8%至13%。通路也因需求疲軟而面臨清庫存壓力，近期現貨價格已劇烈修正逾20%。

展望2027年，全年供給增速將明顯高於需求成長，供過於求情勢加劇，價格將自第1季開始反轉。後續須觀察中系CSP庫存去化進度、海外GPU採購限制變化，以及2028年消費性市場延續採用降規記憶體的情況。

此外，美國期中選舉後的政策走向，也可能影響目前仍處規劃、申請許可階段的2028年大型AI資料中心專案。相關審批進度與資本支出節奏，將直接牽動2027年下半年的提前備貨需求。