PC品牌大廠華碩（2357）19日宣布於IFA 2026正式登台的ProArt GR1X代理人電腦(Agent Computer)在台上市！其搭載NVIDIA集數十年大成於一身的RTX Spark超級晶片，結合Blackwell世代的RTX GPU、NVIDIA Grace CPU、支援FP4的第五代Tensor核心，以及NVIDIA NVLink-C2C互連技術，再加上與NVIDIA CUDA、新一代Windows PC的高度相容性和華碩獨家應用解決方案，讓本機AI更易於部署、個人化與使用，成就無與倫比的創作體驗。

近來，AI已演進到能自主執行任務的「AI Agent」階段，用戶關注焦點除了運算效能，更重視資訊安全、長期推論費用，以及硬體配置能否針對不同需求和預算客製化，因此涵蓋迷你超級電腦、DIY PC及專業工作站在內等代理人電腦解決方案也應運而生！

透過其進行地端建置，將能自主掌握機密文件，大幅降低外洩風險，並有效節省雲端API Token開銷，最佳化整體持有成本(TCO)，坐享24/7全時自動化代理、極速工作流程與AI代理群體(Agent Swarms)量身訂製的硬體生態系，加速百工百業數位轉型！

全新ProArt GR1X迷你超級電腦，除配備高達1 PFLOP FP4的AI算力、128GB統一記憶體，亦藉由Nous Research開發的開源代理平台Hermes，串聯自然語言互動的開源節點架構繪圖介面ComfyUI，和自有生成式AI應用程式MuseTree，能直接於本機執行更大規模的AI模型、實現更快速的3D渲染，為創作者及開發者開啟無限可能嶄新篇章。

華碩表示，專為執行全時本機AI運算的創作者、SOHO族、中小型企業、教育與醫療單位等各類組織而生的ProArt GR1X，僅150 x 150 x 51 mm的精巧機身內建頂尖雙風扇散熱系統，確保在工作室、開發環境與共享工作空間中皆能持續穩定運作；同時，還採用雙M.2 SSD儲存、10GbE網路、WiFi 7、Bluetooth 5.4，並可外接至多四台4K螢幕，以打造多功能地端AI中樞，非常適合代理、模型服務、生成與創意工作流程自動化等應用場域。