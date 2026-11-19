華新麗華迎一甲子，19日舉辦「60週年企業願景暨趨勢分享會」。華新麗華董事長焦佑倫表示，全球低碳電網建設及能源韌性需求持續升溫，華新未來將以能源基礎建設為發展核心，從材料、產品到解決方案全面升級，掌握新一波成長契機。

焦佑倫指出，面對全球氣候變遷、淨零碳排及AI智慧化浪潮，能源結構正迎來重大轉型，無論是離岸風電、微型核電、地熱或其他新能源發展，已成為各國建構低碳電網、強化能源韌性的關鍵。華新未來的發展也將建立在能源建設需求之上，持續深化材料、產品與解決方案布局，為產業創造更高價值。

回顧華新60年發展歷程，焦佑倫表示，公司一路走來歷經全球產業競爭、重大變革及各項挑戰，並非始終處於順境，而是在一次又一次的變局中尋找機會、突破困境。

他強調，「台灣如此，華新也是如此」，面對下一個60年，華新仍將保持樂觀進取，與全球供應鏈夥伴緊密合作、攜手同行，共同掌握產業轉型帶來的新機遇。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡表示，華新正全面推動策略轉型，透過五大策略主軸與四大驅動力，聚焦AI資料中心、機器人自動化、航天航太、半導體、核能與小型模組化反應爐（SMR）、油氣、新能源、汽車及醫療等九大前瞻產業，擴大高附加價值產品與整合服務布局。

其中，電線電纜事業將從傳統電纜製造升級為智慧整合服務，朝向能源基礎建設領航者邁進，掌握全球電網升級、能源轉型及新型電力設施建設需求；特殊鋼事業則將強化高值化產品與整合服務，力拚成為全球關鍵產業的首選合作夥伴。

何心怡指出，華新將持續以客戶需求為核心，結合材料技術、產品創新及供應鏈協作，實踐「從材料出發，成就產業價值」的承諾，推動核心事業朝高值化、智慧化與全球化發展。

此外，華新麗華也趁60周年正式發布全新企業識別，象徵企業轉型邁入新階段。新LOGO延續原有紅色「i」，代表誠信、智慧及創新三大核心精神，搭配更流暢的藍色線條，象徵連結、協作與持續成長，展現企業面對全球產業變局的韌性。

華新麗華表示，新識別涵蓋轉型升級、智慧創新、全球布局、文化凝聚及品牌煥新五大面向，期盼透過嶄新品牌形象，展現企業從傳統材料製造走向高值化整合服務的轉型成果。

此次分享會以「鏈結同行、共創未來」為主題，邀請供應鏈夥伴與專家學者，針對能源轉型、離岸風電、地熱發展、關鍵材料及精密製造等議題交流。華新強調，未來將持續深化全球布局，攜手供應鏈夥伴開拓新商機，朝永續經營的百年企業目標邁進。