人工智慧（AI）新創公司Anthropic啟動首次公開發行（IPO），預計19日以代碼「ANT」在那斯達克掛牌。隨著Anthropic為掌握基礎設施控制權，從依賴外部雲端轉向自行租賃晶片、打造自有資料中心，外界評估短期恐壓縮自由現金流，也將牽動台灣半導體與伺服器供應鏈的訂單版圖洗牌。

聊天機器人Claude開發商Anthropic此次IPO價格定為每股83美元，高於原先設定的目標區間，18日募得813.1億美元（約新台幣2.7兆元），超越太空探索科技公司（SpaceX）6月的發行規模，改寫史上最大IPO紀錄。

根據Anthropic遞交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，Anthropic未來至2045年的算力合約承諾高達9009億美元（約新台幣29.7兆元），其中2030年底前到期的採購承諾與租賃協議就占約4520億美元。

與過去新創高度依賴單一雲端巨頭不同，Anthropic採取極為分散的「多雲與多晶片」架構，主要算力來源涵蓋博通（Broadcom）的1612億美元、Alphabet的1213億美元、SpaceX的1205億美元，以及亞馬遜網路服務（AWS）的1100億美元與微軟Azure的449億美元。

市場研究機構Counterpoint Research指出，AnthropicIPO為資本市場評估前沿AI模型開發商的商業模式及長期獲利能力提供重要參考。隨著AI基礎設施投資規模持續擴大，營收成長、現金流及算力使用效率將成為市場關注焦點。

科技媒體The Information專欄作家皮爾斯（MartinPeers）分析，Anthropic今年前9月營收約330億美元、自由現金流56億美元，截至10月底的年化營收（ARR）達810億美元；但Anthropic正從單純向外部雲端業者購買服務，轉向自行租賃晶片並於自家資料中心營運，短期內自由現金流恐大幅縮水、甚至歸零。

研究機構William Blair指出，投資人普遍認同高度依賴算力的AI公司應朝垂直整合發展，藉此掌握基礎設施控制權與成本；不過皮爾斯強調，包括租賃自有晶片的支出在內，Anthropic每年都必須負擔一筆極為龐大的固定開銷，根本承受不起任何形式的成長放緩。

從公開說明書揭露的資訊觀察，Anthropic背後的晶片路線已跳脫純粹採購輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）的傳統模式，轉向4大晶片陣營並行。

除了透過SpaceX與雲端服務商取得輝達GPU算力之外，Anthropic不僅與AWS簽約採用超過100萬顆自研晶片Trainium2，更直接透過與博通簽訂5年期設備租賃合約，取得約3.5吉瓦（GW）容量的Google張量處理器（TPU）機櫃，導入自家規格的「AnthropicDirect」資料中心，同時也將超微（AMD）GPU納入多晶片架構。

這波算力擴張直接考驗上游晶圓代工與先進封裝產能。智璞產業趨勢研究所估算，Anthropic合約期內的晶片需求換算成晶圓約40萬至70萬片，並高度集中在2026年至2028年的建置高峰期。

由於輝達GPU、AMD晶片，以及AWS Trainium與Google TPU等客製化晶片（ASIC），目前皆由台積電以3奈米、4奈米甚至未來的2奈米製程代工，高度依賴CoWoS先進封裝；智璞產業趨勢研究所指出，這批訂單在高峰期約占台積電CoWoS年產出的1至2成，但在前段晶圓產能占比僅約3%至6%。

值得留意的是，雖然市場普遍認為台積電在AI時代「穩賺不賠」，但產業人士分析，台積電未必是這波IPO浪潮下的最大贏家。

首先，在台積電先進製程與CoWoS產能長期處於滿載的背景下，Anthropic的訂單本質上屬於雲端大廠與晶片設計商原本資本支出的延伸與資源重分配，對台積電而言，實質影響可能更偏向產能配置與客戶結構微調，而非額外紅利。

其次，根據台積電先前發布的重大訊息，其董事會已核准在上限5億美元額度內參與Anthropic同步私募，未來財務表現也將與這家AI新創的公開市場估值波動產生一定程度的連動。

相較於晶圓代工端受限於產能天花板，市場預期，下游伺服器代工與資料中心基礎設施的訂單移轉效應，可能更為顯著。

隨著Anthropic為強化垂直整合、繞過部分傳統雲端中間商，直接向博通租賃含中央處理器（CPU）與高頻寬記憶體（HBM）的TPU機櫃自建機房，法人推估，長期深耕Google TPU主機板與機櫃組裝的英業達、廣達及鴻海，以及負責高階AI伺服器與散熱、電源模組的台廠，後續有望爭取相關商機。