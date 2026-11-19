家庭智慧聯網裝置易使居家暴露資安風險，資安署指出，網路監控攝影機、兒童智慧手錶與智慧電視等連網智慧設備易成駭客入侵點，建議3招提高防護：慎選購安全標章產品、改密碼、定期刪除隱私，並評估自身承受資安風險度去挑選，盡量買國產或可信賴品牌產品。

家庭連網裝置日增，資安署指出，家庭智慧裝置（IoT）極易因防護薄弱或出廠漏洞，淪為駭客竊取隱私或發動網路攻擊的跳板，從家庭網路攝影機、兒童智慧手錶、掃地機器人到無線路由器，除洩漏居家畫面與錄音，更常讓網路頻寬與IP位址成為駭客作為DDoS攻擊跳板。

資安署組長黃哲上建議三對策，包括審慎選購具安全標章商品，或可信賴台灣本土或強調出廠時安全設定的知名品牌產品，買來也應立刻修改預設密碼，使用app操控設備時，密碼應該長度足夠，或開啟兩步驟驗證，第三是定期清除隱私紀錄，對陌生訊息提高警覺。

不過，即便有安全標章，許多裝置仍傳出資安漏洞風險，對此蔡福隆也提醒，雖標章表示經過一定測試，當時排除已知漏洞風險，但軟體持續開發跟連網就難免有漏洞，後續發現資安漏洞仍須修補持續精進，故企業也應有PSIRT（產品安全事件應變小組） 制度隨時補強。

蔡福隆表示，目前居家智慧連網裝置以網路攝影機跟物聯網IOT設備取得資安標章最大宗，智慧家電因為原廠缺乏一致性國際資安標準，取得標章數量較少，也更凸顯出場的安全設計與品牌重要性。

由於蝦皮可輕易購買中國大陸製造的低價智慧裝置，這類商品缺乏資安檢驗機制，對此蔡福隆坦言，越便宜的設備通常資安風險較高，消費者要評估自身能承受的資安風險，若使用環境重要且高風險，應選擇國產或可信賴中性品牌。

其次建議強化密碼防護，定期刪除隱私資料，啟用資料最小化限制傳送回傳資料量，提高防護度。蔡福隆表示，目前市面裝置眾多，涉及市場供需及定價等等市場法則，很難設立白名單供消費者選購，宣導民眾注意家庭的數位設備管理也成為最重要課題。