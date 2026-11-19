2026年是AI Agent元年，企業大量導入AI代理人自動化流程，但也帶來資安隱患，數位發展部資通安全署署長蔡福隆指出，今年底至2027年初，會發布「AI Agent 資安指引」，涵蓋大型語言模型（LLM）與 AI Agent，從設計、開發、部署到營運全生命周期的安全指引，與宣導並重以提升外界對資安重視。

資安已是企業最大經營風險之一，在AI助攻下，駭客資安攻擊事件頻傳，2026年企業為降本增效，導入AI Agent協助內部流程趨勢明確，對於相關資安防範宣導，蔡福隆19日指出，不管是企業自己內部開發AI Agent或是買現成別人開發的AI Agent做部署營運，最需要重視「權限控管」才安全。

蔡福隆指出，AI Agnet資安指引內容有參考國際標準（如美歐五眼聯盟及相關資安框架），目前控制措施經討論收斂至約 60 至 70 項，講求高操作性，目前正在做最後專家諮詢中。

對於未來AI Agent是否有相關資安標章方便企業選用？蔡福隆坦言這是很新的東西，建議盡量不要用OpenClaw（俗稱開源個人AI代理/龍蝦）因為授權太大，他認為NVIDIA的AI Agent平台NeMo則相關審查嚴謹，安全性就比較高。

而面對企業現在遭AI自動化資安攻擊，蔡福隆指出，具備速度極快、成本低廉、範圍廣泛且無差別掃描的特性，今年下半年尤其針對零售業者進行大量攻擊，駭客主要鎖定網站套件、公開介面與 API 進行入侵。

他建議可以採取4對策因應，包括：1.暴露面最小化：大幅縮減暴露於網際網路（Internet）上的主機、網站及 API 介面。2.授權最小化：落實嚴格身分驗證與權限控管，避免因單一憑證失竊引發全局災難。3.個資最小化：非必要的個人隱私資料切勿存放在公開或連網資料庫中。4.修補時間最小化：建立快速修補機制，越快修補已知弱點，曝險窗口越小。

他建議，若這些基本功做好，則許多自動化AI攻擊在初期嘗試發現防護嚴密，就會轉移目標，其次也可以利用AI對抗AI，企業應導入 AI 弱點檢測工具，以相同手法先自我檢視並修補程式弱點。