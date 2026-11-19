新漢（8234）集團旗下創博（NexCOBOT）上月於輝達柏林GTC 大會上串聯德美機器人生態系夥伴，共同發表RoboWIZ AI機器人開放平台，此為該平台繼八月於台北自動化展正式發表後的首場海外串聯，隨即在國際市場與機器人相關領域引起關注，持續獲產業人士洽詢。為加速實體 AI（Physical AI）與具身智慧（Embodied AI）技術的應用落地，新漢正式宣布擴大「RoboWIZ AI 機器人開放生態系」號召計畫，開放更多技術創新者、系統整合商與軟硬體開發者加入，跨領域共同推動智慧機器人發展並開創各類型場域應用。

新漢表示，開發一項高智慧、高安全性的 AI 機器人，需整合「AI 核心控制」、「功能安全與資安」、「視覺與感知」、「實時控制」及「致動本體」等五大複雜技術架構。

新漢推出的 RoboWIZ AI 機器人開放平台，以旗下子公司創博的安全控制核心為技術骨幹，建立一個開放、模組化且高度安全的研發架構，協助開發者大幅縮短開發周期並降低進入門檻。生態系夥伴無需獨立包辦所有技術環節，僅需專注於自身的關鍵技術或利基方案，其餘的軟硬體架構皆可透過 RoboWIZ 生態系資源進行互補整合，共同打造完整的智慧機器人系統。

新漢期望透過本次的生態系擴大計畫，凝聚產業能量，深化技術對接，共同推動人形機器人、四足機器狗與多軸協作手臂等產品的市場應用落地。

RoboWIZ 生態系目前創立成員與技術夥伴包括歐美Reynolds & Moore、Stereolabs、Synapticon，以及韓國Safetics和NeXber，國內產研單位則有仁寶電腦（2324）及工研院等近三十家海內外卓越夥伴，當中涵蓋關鍵零組件製造商、高算力晶片廠商、視覺演算法專家以及系統整合技術領導者，透過各自專門技術分工，RoboWIZ 平台協助機器人業者做到各層架構快速串接，並以其已驗證功能安全技術，大幅縮短機器人開發時程。

為提供全球夥伴便捷的對接管道，新漢已於官方網站正式上線「RoboWIZ AI 機器人生態系夥伴」招募專頁，凡致力於 AI 機器人演算法開發、機電整合、感測器應用、軟體系統或產業應用落地的企業、新創團隊及學研單位，皆可至官方網站瞭解合作模式並提交報名申請，通過審核的夥伴將能取得 RoboWIZ 平台的技術開發套件、控制核心技術支援、驗證資源以及跨國市場推廣策略合作機會。