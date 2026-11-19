台灣前三大氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）今（19）日宣布， 與全球最大私人工業、醫療、電子及特殊氣體專業大廠MESSER （MESSER SE & CO. KGaA）

正式簽署合資協議暨策略聯盟合作契約。雙方將共同成立合資公司，結合MESSER於全球工業及特種氣體供應鏈與製造技術之優勢，以及銳澤具備管理營運特殊氣體原料之能力、高度熟悉台灣半導體客戶作業安全規定與在地高品質營運服務經驗。雙方將攜手布局台灣及海外半導體電子級特種氣體供應整合業務，協助客戶解決特氣供應與營運管理上之瓶頸，為客戶提供差異化的整合服務。

MESSER擁有涵蓋超高純度氣體在內的完整產品組合，以及具備韌性的供應鏈與全球營運據點；銳澤則擁有在地靈活度，深耕台灣半導體產業的在地化經營。合資公司將結合MESSER對半導體生產至關重要的全球超高純度氣體供應能力，以及銳澤卓越的特氣營運管理能力與對嚴格工安作業規範的熟稔。透過雙方優勢互補，串聯上游材料供應與下游在地營運服務，將確保超高純度氣體能安全、可

靠地輸送至半導體製程中，協助銳澤深化客戶關係。

本次策略合作著眼於中長期客戶需求與多元業務布局。透過與MESSER建立長期合作關係，有助銳澤由傳統氣體供應系統建置，升級為提供差異化的半導體特殊氣體營運管理與整合服務，進一步向上游電子級特種氣體材料領域及客戶戰略夥伴關係延伸，擴大營業範疇，為未來中長期營運增添新的成長動能。

澤攜手德商 MESSER 簽約成立合資公司「梅塞爾銳澤電子材料」。記者李珣瑛／攝影