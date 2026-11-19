全球第大私氣體業者、德國Messer正式補齊全球半導體供應鏈最重要的台灣市場布局！Messer今（19）日宣布攜手聖暉集團旗下銳澤實業，成立「梅塞爾銳澤電子材料股份有限公司」，正式進軍台灣半導體電子特種氣體市場，其中Messer持股51%，主導營運、銳澤持股49%，協助在台拓展特氣業務。

銳澤副董事長周谷樺表示，雙方將結合Messer全球氣體製造技術、供應鏈及銳澤在地工程服務優勢，採取「材料銷售、在地分裝、在地生產」三階段策略，搶攻先進製程及CoWoS先進封裝商機。

Messer台灣區董事長暨總經理黃富聲指出，Messer是全球最大的私人持有工業氣體公司，擁有超過125年歷史，業務遍及美洲、歐洲及亞洲，擁有超過30個事業實體，其中20多個具備生產能力。儘管Messer長期供應全球半導體產業，但始終缺少台灣這個全球最重要的半導體生產市場之一，此次透過與銳澤合作，正是補齊全球電子特氣布局的關鍵拼圖。

黃富聲強調，台灣是全球半導體產業核心，隨著先進製程與先進封裝持續擴產，對超高純度大宗氣體、電子特種氣體及稀有氣體需求不斷增加。Messer擁有上游材料生產、氣體合成及全球供應鏈能力，銳澤則在台灣擁有逾200名員工及10個服務據點，熟悉晶圓廠氣體輸送、安全操作及客戶需求，雙方業務幾乎沒有重疊，形成高度互補。

面對台灣氣體市場已有國際大廠盤踞，周谷樺表示，半導體產業持續成長，客戶對氣體供應來源「永遠不嫌多」。尤其奈米製程及CoWoS先進封裝技術演進，帶動新型氣體材料需求，加上中東戰爭曾引發全球氦氣供應短缺警訊，凸顯供應鏈多元化的重要性，也為Messer切入台灣市場創造機會。

周谷樺進一步揭露合資公司三階段發展策略，初期由Messer提供電子特氣材料，在台灣展開銷售；第二階段規劃在地儲存及分裝業務；待市場及營運條件成熟後，第三階段將推動在台生產，逐步建立完整供應體系。

目前合資公司已與台灣主要半導體客戶展開接洽，客戶對合作模式反應積極，訂單仍在洽談中。由於電子特氣必須通過晶圓廠嚴格認證，雙方將運用Messer既有技術及全球供應經驗，加速產品導入。

周谷樺指出，合資公司由Messer主導營運，雙方股權比例已議定但暫不公開，董事會及初步經營團隊均已成立，預計未來幾個月啟動銷售。

對銳澤及聖暉集團而言，此次合作不僅補強半導體材料供應鏈，也象徵業務從氣體供應系統工程向上游高附加價值材料延伸。未來更可結合銳澤在美國、日本、德國及新加坡的海外據點，跟隨台灣半導體客戶全球擴廠，擴大國際市場商機。