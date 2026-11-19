氣體供應系統廠銳澤（7703）今（19）日宣布，與德國氣體大廠MESSER簽署合資協議暨策略聯盟合作契約，雙方將共同成立合資公司，布局台灣及海外半導體電子級特種氣體供應整合業務，推動銳澤由氣體供應系統建置，進一步拓展至特氣材料供應與營運管理服務。

銳澤表示，此次合作將結合MESSER在全球工業及特種氣體供應鏈、製造技術的優勢，以及銳澤管理特殊氣體原料的能力、對台灣半導體客戶工安規範的熟悉度與在地營運經驗，協助客戶解決特氣供應及營運管理瓶頸，提供差異化整合服務。

MESSER業務涵蓋工業、醫療、電子及特殊氣體，擁有包含超高純度氣體在內的完整產品組合，並具備全球供應鏈與營運據點。銳澤則長期深耕台灣半導體產業，可提供在地營運服務，雙方將透過合資公司串聯上游材料供應與下游營運管理，強化半導體客戶所需的特氣服務能力。

在合作分工上，MESSER將提供半導體生產所需的全球超高純度氣體供應能力，銳澤則投入特氣營運管理及工安作業經驗，確保超高純度氣體安全、可靠地輸送至半導體製程，並藉此深化與客戶的合作關係。

銳澤指出，本次策略合作著眼於中長期客戶需求及多元業務布局，透過與MESSER建立長期合作關係，公司將從既有氣體供應系統建置業務，向上游電子級特種氣體材料領域延伸，擴大特殊氣體營運管理與整合服務範疇，為中長期營運增添成長動能。