日月光投（3711）控旗下台灣福雷電子今（19）日於高雄仁武產業園區舉行J坵塊新廠動土典禮，這是繼仁武K坵塊建廠計畫推進後，台灣福雷電子再於J坵塊投入2,489億元，預計於2028至2029年分期完成建置。未來K、J兩基地預計合計創造年營收約1,173億元及3,300個就業機會，擴大仁武「高階半導體測試服務產業園區」規模。

新廠動土典禮由日月光執行長吳田玉、高雄市市長陳其邁、經濟部產業園區管理局局長楊志清、高雄市議會議長康裕成等產官代表，並偕同日月光高雄廠一階主管共同出席見證。

吳田玉表示，人工智慧正帶動全球半導體產業邁入新一波成長階段，AI新浪潮才剛開始，從運算、資料中心到各類智慧應用，對高效能晶片及高階測試的需求仍將持續增加。台灣擁有完整且高度協作的半導體供應鏈，是掌握這波成長的重要優勢。日月光持續投資高雄，正是希望從產能、技術與人才多面向提前準備，把握下一階段市場機會，並強化台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵地位。

吳田玉進一步指出，從K坵塊快速擴充到J坵塊，仁武將成為日月光測試業務規模最大、自動化程度最高且人均產值最高的測試園區。仁武園區不僅要擴充高階測試量能，更希望透過大型投資帶動設備、精密零組件及工程服務等夥伴共同成長，形成以大帶小的群聚效益，讓企業投資轉化為地方經濟、人才培育與技術升級的長期動能。繼K坵塊投入新台幣1,174.5億元推動建廠後，此次J坵塊投資規模提升至2,489億元，兩基地將接續建置，聚焦先進測試與智慧自動化，提升高效能晶片測試效率、產能彈性與服務能力，逐步建立具規模的高階測試基地。

高雄市市長陳其邁表示，感謝日月光長期深耕高雄、持續擴大投資，與高雄共同成長。過去六年，高雄積極推動產業轉型，日月光也持續以實際投資支持高雄發展，從楠梓、路竹、大社到仁武，不斷擴充先進封裝與高階測試量能，為地方創造產值與就業機會。此次仁武J坵塊再度啟動新一階段投資，不僅展現日月光對高雄的長期承諾，也將進一步帶動上下游供應鏈與人才匯聚。市府將持續與產業攜手合作，完善投資環境與基礎建設，讓企業在高雄安心投資、持續成長。

高雄市議會議長康裕成表示，高雄產業轉型持續加速，半導體與高科技投資陸續落地，為城市帶來新的發展機會，也創造更多專業職缺。日月光長期扎根高雄，此次擴大仁武投資，將有助帶動上下游產業發展，吸引更多專業人才與青年在高雄就業、生活與發展。市議會也將支持有助於產業升級、人才留任及地方發展的建設，與各界共同為高雄累積下一階段的成長能量。

日月光深耕高雄逾40年，以楠梓為核心，逐步向路竹、大社及仁武拓展先進封裝與測試版圖。此次J坵塊動土，不僅延續仁武擴產計畫，也象徵高階測試產業聚落再向前一步。未來，日月光將深化先進封裝、高階測試與智慧製造能力，攜手政府、學研單位及供應鏈夥伴，以長期投資扎根台灣、根留高雄，掌握AI世代帶來的成長契機。