美國官方點名有「供應鏈管理大師」之稱的前蘋果執行長庫克（Tim Cook）恐空降輝達，引發產業討論，雖然輝達前執行長黃仁勳拍定產品線藍圖達2028年皆定案，但後續2029年後發展讓PCB與CCL業界高度警戒。今日台股早盤PCB族群再次亮一整排跌停，包含欣興、景碩、南電、臻鼎、金像電，以及CCL台光電、台燿、聯茂、騰輝，以及金居、台虹、尖點、亞泰金屬等全數遭慣入跌停，反映市場信心脆弱與擔心不確定因素。

美國總統川普（Donald Trump）近期公開點名希望由前蘋果執行長庫克（Tim Cook）接任，引發市場劇烈震盪。雖然庫克曾帶領蘋果創造驚人的市值增長，但市場普遍認為他若空降輝達，對輝達本身及台灣供應鏈的投資邏輯將是一大衝擊。

業界說，雖然伺服器供應鏈和消費供應鏈邏輯不同，但預期仍將走向成本更省、效能提升的路線，管理風格將有所調整不再激進踩油門。

此外，庫克接班的傳聞並非源自輝達董事會的正式提名，而是由美國總統川普在社群媒體上公開喊話提議。市場通常不樂見政治力量過度介入科技巨頭的接班布局，這讓投資人擔心輝達未來的決策可能被迫考量更多政治因素，而非純粹的商業與技術競爭力。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15 日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，明確要求輝達董事會「必須從公司外部尋找新執行長」，並下達 10 天最後通牒，要求輝達說明公司遵守晶片出口管制的內部文化，也引發討論。

法人認為，就算輝達暫時沒有宣布人選，不確定因素也是干擾，目前由財務長科萊特·克雷斯（Colette Kress）暫代執行長，雖然在公司治理與財報透明度上能起到「短期定心丸」的作用，但從投資成長性的角度來看，她在公司內部向來就是以「務實、謹慎、踩煞車」著稱的角色，克雷斯雖能確保輝達「不會亂花錢、財報穩健」，但輝達過去享有超高估值，靠的是黃仁勳「把整個產業往前推」的想像力，而不是財務紀律。在董事會找到真正懂技術的正式接班人之前，這段「財務長代打」的謹慎作風，確實會讓市場對輝達的成長溢價與概念股持續打折。