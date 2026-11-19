2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今（19）日落幕。我方APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、廣達（2382）技術長張嘉淵表示，明年APEC將由越南主辦，他已確定擔任ABAC永續與包容成長工作小組共同主席，將持續運用AI科技推動智慧醫療，並進一步拓展健康照護經濟。宏碁（2353）董事長陳俊聖則透露，明年ABAC也將新增「防詐騙」議題，正式納入討論。

張嘉淵指出，他與台灣大哥大（3045）總經理林之晨、陳俊聖多年來持續在ABAC倡議運用科技提升亞太地區人民福祉。他以智慧醫療為例，已連續三年推動相關計畫，協助各國不具程式設計能力的醫療從業人員，將專業知識轉化為數位化AI模型，藉此發展AI應用，縮短數位及醫療落差。

張嘉淵表示，醫療資料涉及隱私及各國法規，跨國流動並不容易，因此今年特別與輝達（NVIDIA）合作，將聯盟式學習（Federated Learning）導入醫療AI應用，讓資料留在各自國家，透過模型進行協作訓練。這項計畫吸引19個經濟體參與，超過150名醫療從業人員及專家共同協作，並獲得肯定。

展望明年，張嘉淵指出，越南將接棒主辦APEC，他也將擔任ABAC永續與包容成長工作小組共同主席，持續推動智慧醫療及健康照護。他表示，明年將進一步把健康照護視為經濟發展的一環，討論方向也不再只聚焦AI，而是延伸至「協同式智慧」，希望透過平台整合各地在地知識與智慧，解決實際問題，為亞太地區經濟帶來影響。

陳俊聖表示，此次我方也積極與其他經濟體交流智慧醫療議題，台灣已有不少智慧醫療應用成果，除了分享自身經驗，也與各方討論合作可能。

此外，陳俊聖透露，明年ABAC將新增「防詐騙」議題。過去各經濟體對詐騙問題均有所關注，也曾進行相關討論，但尚未正式列入議程，預計明年越南主辦APEC時，將正式納入討論。