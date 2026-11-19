聽新聞
0:00 / 0:00
和潤展望2027年審慎樂觀深化 AI 應用、穩健拓展核心業務
和潤企業（6592）展望2027年，在核心業務穩步成長、資產品質維持良好及信用成本控管得宜下，對明年營運持審慎樂觀看法。公司將持續深耕核心事業、拓展多元業務，並深化人工智慧（AI）在內控與營運管理上的應用，提升營運效率與管理效能。
和潤昨（18）日召開法人說明會，公布2026年前三季營運成果。受惠核心業務穩健推進及資產結構優化，前三季合併稅後淨利達28億元，年增15%；每股盈餘（EPS）3.6元，較去年同期增加0.53元。毛利率、營業利益率及淨利率分別較去年同期提升2、4及3個百分點，呈現「三率三升」。
獲利成長主要受惠資產品質管理與風險控管。和潤表示，持續落實審慎授信並優化資產結構，使前三季預期信用減損損失較去年同期減少21.8%，信用成本下降，成為推升獲利的重要動能。面對台灣資金市場利率上揚，公司透過調整產品策略及多元資金調度，控制資金成本增幅，降低對獲利的影響。
企業金融業務方面，和潤持續推動分社化及專業分工，前三季累計獲利年增22%，為集團獲利挹注動能。
數位轉型方面，和潤已完成全公司標準作業程序（SOP）盤點，梳理超過400項工作流程，建立流程知識庫與管理架構。公司表示，將持續結合AI技術與標準化流程，強化內部控制、提升作業精準度與營運效率，逐步發展智慧金融服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。