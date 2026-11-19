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晶圓代工報價調漲 偉詮電預計明年初產品漲價
晶圓代工廠陸續通知客戶調漲明年代工價格，IC設計廠紛紛決定調漲產品售價。繼茂達計劃明年第1季調整產品價格，偉詮電也預計明年初調漲產品售價，將增加成本轉嫁客戶，以維持毛利率。
偉詮電表示，因應後段封測廠漲價，今年已調整過產品售價；目前已陸續接獲晶圓代工廠通知，明年將調漲代工價格，偉詮電計劃明年初調漲產品售價，以維持產品毛利率穩定。
偉詮電今年受惠風扇馬達驅動IC需求強勁成長，前3季營收達到新台幣34.53億元，年增30.64%；毛利率31.88%，較去年同期揚升2.33個百分點，歸屬母公司淨利9.04億元，較去年同期倍增，每股純益4.49元。
受客戶提前備貨及假期較多影響，偉詮電10月營收滑落至3.01億元，根據目前接單狀況，偉詮電預期11月業績可望回升。
偉詮電宣布，旗下馬達微控制器WT51F全系列產品搭配的微電子故障檢測函式庫，順利取得IEC/UL60730-1 Class B軟體功能安全認證，將搶攻高階伺服器液冷散熱市場商機。
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