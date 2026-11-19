蘋果公司（Apple）公布今年進入App Store Awards決選的45家開發者，入圍作品涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple VisionPro、Apple Watch、Apple TV與Apple Arcade，以及「文化影響力」類別，得獎名單將於未來幾週揭曉。

蘋果App Store副總裁奧立佛（Carson Oliver）透過新聞稿表示，今年App Store Awards決選入圍者的創造力，為世界各地的使用者帶來非凡的App和遊戲。從帶領玩家進入充滿想像力的新世界、享受同樂趣味的遊戲，到幫助使用者學習新技能、為社群帶來正面影響的App，這些開發者正不斷開創人們彼此連結、揮灑創意與體驗世界的新方式。

「年度iPhone App」入圍名單包括透過AI語音自然流暢朗讀文字的「ElevenReader」、將iPhone化身為可自訂復古相機的「（Not Boring） Camera」，以及為每趟飛行提供個人化導覽體驗的「Raylie」。

「年度iPhone遊戲」入圍作品有打破打磚塊遊戲既有框架的「BALL x PIT」、帶領玩家深入探索海洋的「DAVE THE DIVER」，以及改寫西洋棋規則的「Gambonanza」。

在空間運算裝置方面，「年度Apple Vision ProApp」入圍者包含讓創作者在寬廣空間畫布剪輯影片的「Adobe Premiere」、從本壘板後方視角直播棒球賽事的「MLB」，以及將客廳化為藝廊的「Museas」。

至於備受關注的「文化影響力App」與「文化影響力遊戲」，入圍作品強調科技對社會與環境的正面影響，包括協助失聰或聽力受損人士掌握對話內容的「Hearing Buddy」、促進鄰里循環經濟的「Karrot」、傳授數學與科學基礎知識的「Brilliant」，以及直面飲食失調真實處境的「Consume Me」、聚焦環境清理的「Spilled!」等。