紐約時報報導，輝達十七日公布二○二七會計年度第三季財務報告後，代理執行長柯蕾絲首度公開談及黃仁勳下台後的公司運作，強調業務一切照常運作，員工與合作夥伴仍全力支持公司。她並透露，台積電高層本周親自造訪輝達辦公室，表達將全力協助公司，並點名鴻海、矽品等多家台廠，未來將加速產能擴充。

輝達表示，第四季營收預估為一三○○億美元。分析師平均預估為一二五三億美元。輝達並預測下一會計年度營收成長百分之七十五，高於先前預估的百分之七十。這份財報發布後，盤後股價上漲約百分之二。柯蕾絲說，「我們的動能是真的」，新一代晶片Vera Rubin起步氣勢驚人，企圖心前所未有。

柯蕾絲十七日在財報電話會議首度回應過去一周的動盪。她也透露，台積電高層本周曾親自造訪輝達辦公室，「全力投入協助我們」，顯示雙方合作並未中斷。黃仁勳曾表示，輝達與台積電的合作關係，是建立在他與台積電高層握手達成的協議之上。

柯蕾絲報告供應鏈、財務承諾與擔保的最新情況時，提到與多家台廠合作，點名景碩、矽品、京元電、欣興與鴻海，表明需求持續大於供給，輝達要加速晶圓、載板和先進封裝等關鍵零組件的產能擴充，「今天，我們宣布與載板廠景碩和三星電機，及先進封裝廠矽品達成新協議，進一步強化我們全球供應鏈的產能與韌性。」

關於伺服器機櫃，柯蕾絲說正與包括戴爾、鴻海、在內的十多家合作夥伴攜手，計畫明年初向美國和中歐客戶交付首批機櫃模組。輝達第三季的採購承諾增加至三九○○億美元，反映對輝達基礎設施長期需求的信心。

全球封測龍頭日月光投控旗下矽品昨宣布，與輝達簽署金額達數十億美元的多年期合作協議，將大舉擴充在台先進封裝產能，預計二○二九年中相關產能將達現有規模三倍。鴻海董事長劉揚偉宣布，持續深化與輝達在次世代繪圖處理器（ＧＰＵ）與網路平台上的合作。