台塑集團旗下台塑新智能昨（18）日宣布與立碁（8111）簽署合作協議，聯手搶攻離島及地方防災微電網標案。雙方今年合作的南沙太平島微電網已上線，並開始貢獻立碁營收。隨多處離島建置標案進入作業階段，雙方將以太平島案的分工模式，爭取後續工程。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，公司今年推動的防災微電網已涵蓋九處校園及公共設施，均導入功率100瓩、容量219度電的一體式儲能設備，目前接近完工。這些場域平時提供公共服務，遇到災害停電時，微電網可維持必要用電。台塑新智能將結合國產儲能設備與在地服務，協助更多地方建立備援供電能力。

雙方簽約後，台塑新智能負責供應國產儲能設備，立碁擔任統包商及對外窗口，負責整體規劃、太陽光電建置及能源管理系統整合。立碁在光電及公共工程領域已有逾十年經驗，台塑新智能則具備從電芯、模組到儲能系統的自主研發製造能力，雙方可共同承接從設備供應到系統建置的需求。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，太平島案採用功率100瓩、容量109度電的儲能系統，搭配島上160.23瓩太陽光電及500瓩柴油發電機。透過能源管理系統調度，太陽能發電有餘裕時可先存入儲能設備，再視供電需求調度柴油機，藉此減少柴油消耗、提高綠電使用比重。

立碁表示，微電網可依案場用電需求及設備配置，規劃在主電網中斷時維持24至72小時的自主供電。立碁指出，隨多個標案陸續展開，明年微電網業務可望成長。