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輝達代理CEO喊話擴大與台廠合作 矽品、景碩全力擴增產能
輝達昨（18）日宣布，與日月光投控（3711）旗下矽品簽署數十億美元的多年期合作協議，將大舉擴充在台先進封裝產能，並注資載板廠景碩逾10億美元，景碩將擴大專供輝達的先進ABF封裝載板製造產能。
矽品指出，此次與輝達合作，涵蓋新建先進封裝產線、既有廠房升級及自動化設備投資，同時強化矽品從晶圓凸塊、封裝組裝至測試的一站式服務能力，預計2029年中以前，相關產能將擴增至目前的三倍，有助縮短產品交期、提升生產效率。
景碩則在輝達資金協助下，將於桃園幼獅廠區擴充專供輝達的先進ABF封裝載板製造產能，目標大增3.5倍以上。
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