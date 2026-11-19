輝達宣布擴大與鴻海（2317）等台鏈合作，鴻海昨（18）日領頭表態「準備好了」。鴻海董座劉揚偉表示，持續深化與輝達在次世代GPU與網路平台上合作，透過整合橫跨亞洲、北美及歐洲的全球生產網絡，鴻海已具備充分優勢，能支援新世代AI基礎設施的規模化量產需求。

談到鴻海為何能獲得輝達青睞，成為緊密的系統組裝合作夥伴，劉揚偉認為，精密加工與垂直整合兩大能力，是吸引世界一流企業願意與鴻海合作，讓鴻海這兩年受惠AI發展，維持市占率領先的關鍵，在強大護城河包圍下，鴻海每周AI機櫃生產量，已由過去1,000多個倍增至2,000個，市占率持續擴大。

例如輝達最新的AI伺服器平台DSX POD，劉揚偉說，生產DSX POD不容易，水與電的管線如何有效安排，把損耗降到最低，這些都要思考，這款新產品電力降低30%，每瓦Token（詞元）提升50%，有些纜線買不到，你要自己做，這就是垂直整合的競爭優勢。

針對CPO產品，他說，輝達Spectrum X CPO的對位精細到微米等級，而且光學組裝與測試必須在無塵室進行，才能讓CPO走向大規模商用產品，鴻海擁有精密製造及垂直整合能力，使得鴻海在全球ICT產品市占率長期維持在40%以上。