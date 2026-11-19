台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長米玉傑昨（18）日出席科林研發台灣技術中心動土典禮表示，隨半導體結構日趨複雜，創新已不是單一公司能獨立完成，產業生態系的緊密合作變得前所未有重要。面對AI對運算效能的需求，產業必須同步推進先進製程、新世代架構、先進封裝及3D系統整合。

科林研發台灣技術中心是美商科林研發位於苗栗竹南的全新旗艦級研發基地，預計2028年啟用。新中心也是公司未來五年逾30億美元全球研發網絡投資計畫的重要一環，完工後在台實驗室空間將增加約900%。

米玉傑指出，半導體產業數十年來透過電晶體架構、製程微縮與系統整合持續創新，如今AI正帶動下一波科學革命，更需要強大的運算能力。

從晶圓製造、設備、材料、矽智財到設計夥伴，每個環節都至關重要，唯有共同合作，才能縮短學習曲線，將研發突破轉化為高品質的生產力。