半導體關鍵材料整合服務商崇越科技長期深耕職場健康管理與永續發展，於康健雜誌主辦的「2026 CHR健康企業公民獎」中，榮獲大型企業服務業第二名，並同步獲得天下雜誌「2026天下永續公民獎」及「2026天下人才永續獎」肯定。從員工健康照護、永續營運到科技人才培育，崇越科技將永續理念落實於企業治理與組織文化，持續提升員工福祉、厚植人才實力，展現企業兼顧經營績效與永續責任的具體成果。

「健康企業公民獎」今年共有161家企業參與，最終評選出28家優異企業，展現企業將健康管理納入永續經營與治理的重要趨勢。頒獎典禮於今（18）日下午假張榮發基金會國際會議廳舉行。企業需要管理的，不只是疾病發生後的醫療與補償，而是建立一套能及早辨識問題、降低健康行動門檻，並支持員工面對風險、採取改善行動的健康治理機制。對崇越科技而言，員工不僅是企業累積專業知識與服務經驗的重要資產，也是維繫客戶信任與營運穩定的核心力量。

崇越科技結合集團旗下獨特的「大健康事業」，推動涵蓋預防醫學、科學飲食與精準運動的「全方位的職場健康照護」；更投資建置黃金級WELL國際健康建築認證的總部大樓，協助工作夥伴有效緩解職場慢性病風險，鍛鍊強健體魄。

秉持共好精神，崇越科技不獨善其身，進一步將企業內部長期關注的「久坐、運動不足、高壓外食與代謝風險」等職場健康痛點，轉化為服務在地社區的具體解方。於內湖總部一樓經營「安永鮮物」健康超市、「安永鮮食」餐廳，並結合專業教練與友善器材規劃「XPORTS」運動場域，將「醫食同源」與「科學運動」雙管齊下，構築內科上班族的日常健康，將優質的健康資源融入鄰近社區，成為周邊職場工作者整頓身心、找回生活節奏的健康入口。

面對全球高科技產業布局及人工智慧的快速發展，崇越科技持續推動AI與數位轉型人才培訓，設立人工智慧（AI）學院，並鼓勵流程創新，提升員工數位應用能力與工作效率。在永續營運方面，將數位轉型與永續管理融入企業營運。同時，崇越科技深化高階科技人才培育，攜手台灣大學及清華大學半導體研究學院推動產學實務合作，並長期投入「崇越論文大賞」及新東向產學研聯盟，促進學術研究與產業需求接軌，培育半導體產業所需人才，榮獲天下雜誌「2026天下永續公民獎」及「2026天下人才永續獎」雙項肯定。

崇越科技持續將ESG理念融入營運策略與組織文化，在深化半導體關鍵材料整合服務的同時，積極推動員工健康、人才培育及永續營運。展望未來，公司將持續發揮半導體產業供應鏈平台的整合能力，深化健康職場與綠色技術布局，並攜手客戶、員工及全球合作夥伴，共同提升產業永續競爭力。