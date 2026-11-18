散熱大廠雙鴻科技受惠美系CSP客戶ASIC液冷方案12月開始出貨，明年3～4家客戶放量，2027年ASIC營收將超過GPU，使年營收成長性更勝今年；董事長林育申談黃仁勳請辭效應，坦言黃是偏執狂，供應鏈要調整才跟得上速度，他離開整個AI供應鏈速度可能因此放慢。

雙鴻2026年一度因NVIDIA認證要求多，其他開案忙不完，資源配置下，直到GB200末期才開始切入輝達（NVIDIA）GPU供應鏈，如今黃仁勳請辭，AI產業突然面臨黑天鵝事件，林育申18日法說會上直言，開公司20多年，今年是他在公司罵人最兇的一年。

他指出，做過蘋果、IBM、到輝達，做輝達供應鏈是真的很難！他解釋，黃仁勳應該是有偏執狂性格，共事的人都會被他逼到極致，而能跟輝達合作的供應鏈也多少都有偏執狂，抱持「不信研發不出來！」的狠勁。

他解釋，過去伺服器是兩年一代，但輝達是一年迭帶一次，且每年都是大改，等於工作量是以往的四倍！要跟得上，必須將公司整個大調整。

他直言雙鴻已經調整成輝達的節奏速度，練就「接到20小時就開幹！」的能力，而若黃仁勳不在哪個位置上，他認為這樣的高壓推進速度可能會放緩，因為要做到這種地步很痛苦，必須要有接棒人願意推動。

他也坦言，若輝達邁入後黃仁勳時代，其他晶片陣營有人能保持一年一代的高效率，就可能贏。

而對於外媒報導，輝達的江山在過去30年幾乎是靠黃仁勳握手建立的，雙方都沒有正式合約，對此林育申坦言，過去幾年的輝達新品開發節奏速度快，一邊做一邊修改，根本也沒有時間坐下來談判跟議價，因為若要花一個月簽約跟議價，等同錯失龐大商機。

華爾街憂心AI產業中許多算力巨頭目前處於現金淨流出，林育申指出，這才是第一年淨流出，算力是一場競賽，誰先喊停誰就先輸，目前看來2027年大家資金都募集好了，2027年中可以再觀察其賺錢指標有沒有改善，而部分二線CSP資金若不到位被洗出局，在產業面來說也很正常。

而輝達的急行軍及強力主導規格的特性也培養出其獨特的輝達生態圈，外界也高度關注，後黃仁勳時代，輝達是否會因新CEO調整供應鏈組合，林育申表示，現在AI伺服器供應鏈的競爭門檻除技術難度，還有資本跟營業規模，要接輝達（美國）生意，必須在美國設立據點養業務跟研發人才，並全球做售後服務，加上技術開發要快就必須並行多個試驗，都讓競爭門檻拉高。

林育申指出，現在晶片散熱從 3,000W 一路飆升到 6,000W 甚至 10,000W（10KW），技術迭代涉及微通道上蓋（MCL）、VC 均溫板、雙面水冷、冷媒乃至高功率測試實驗室，雙鴻今年與明年的資本支出各達 40 ～ 50 億元，小廠商若一年營收只有數十億，根本拿不出足夠的現金流去投入。

雙鴻今年下半重返VR平台的RVL（推薦供應商名單），加上ASIC業務開案進入收網期，一家大型CSP客戶的ASIC液冷專案12月開始出貨，當月貢獻業績2~3成，2027年首季另一家CSP客戶進入量產期，加上2家大型客戶專案分別在2027年放量，林育申樂觀預估2027年ASIC營收將超越GPU，整體AI伺服器營收占比將達9成，2027年業績將比今年樂觀。