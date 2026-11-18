三三會18日與工研院簽署合作備忘錄（MOU），雙方將聚焦跨領域創新、人才共育及國際鏈結三大方向，結合企業市場需求與工研院研發能量，加速人工智慧（AI）等新興科技導入產業，協助企業提升競爭力及拓展國際商機。

三三會理事長林伯豐表示，工研院長期深耕科技研發，是台灣產業創新與技術升級的重要推手；三三會則匯聚各產業企業領袖，擁有豐富的產業資源與實務經驗。此次簽署MOU，象徵產業界與科技研發機構合作邁入新階段。

林伯豐指出，期待透過雙方合作，促進產業需求與研發技術有效對接，深化技術交流、創新應用及跨領域合作，協助企業掌握新興科技發展趨勢，並將研發成果轉化為企業實際可運用的技術。

工研院副院長李宗銘表示，工研院目前擁有約7,000名研發及工作人員，長期投入半導體、材料、機械、資通訊、生醫及能源等領域，近年也成立無人化創新科技相關研究單位，投入無人機、無人船、機器狗及無人車等技術研發。

針對此次合作，李宗銘提出三大方向。首先是跨領域創新，結合三三會會員企業的產業經驗及市場需求，與工研院研發能量相互配合，共同推動跨產業技術合作及創新應用。

其次是人才共育，透過工研院研發人才與企業生產製造能力、市場需求相互結合，強化研發成果與產業實務的連結，提供企業技術及人才支持。

第三是國際鏈結，運用三三會廣泛的國際交流網絡，結合工研院既有研發成果，協助台灣企業拓展海外合作機會，創造更多商機。

在AI技術布局方面，李宗銘指出，工研院主要投入兩大方向，包括AI硬體及AI應用。前者涵蓋AI晶片、資料中心相關材料及封裝技術；後者則著重將AI導入不同產業，協助企業因應缺工問題，提升研發與生產效率，並降低營運成本。

此外，林伯豐在會前接受訪問表示，面對國際經濟環境變動及產業缺工挑戰，政府應加強企業貸款融資、租稅優惠及人才培育等支持措施，減輕企業營運負擔。

針對市場關注央行12月可能升息，林伯豐認為，升息恐難避免，關鍵仍在調整幅度。他指出，各經濟體對升息均有一定承受能力，台灣只要因應得宜，相關衝擊應可化解。

對於傳統產業缺工問題，林伯豐指出，缺工情況持續存在，與政府整體人才培育政策密切相關。他呼籲政府提出更明確的留才措施，並正視外籍移工住宿需求，完善相關配套，協助企業吸引及留住技術人才。

至於輝達執行長黃仁勳去職對台灣產業鏈的影響，林伯豐表示，目前仍難以判斷，須進一步觀察下任執行長的經營作風及提出的方案，才能評估後續影響。