液晶顯示器背光模組聚光片廠友輝總經理辛隆賓表示，明年第1季筆電需求恐依然不理想，增亮膜等筆電背光模組相關模材也跟著不好，但車用市場相對穩定；與大廠合作，運用既有精密塗布技術，投入光波導及半導體封裝市場，預計2027年至2028年才放量。

友輝今天舉行線上法說會，辛隆賓指出，面板增亮模市場競爭激烈，只能做差異化，非液晶顯示器領域應用有機塗料市場，以半導體業需求最夯，但半導體產業之外卻都很辛苦。

友輝統計，前3季歸屬母公司業主淨利新台幣2.51億，累計每股盈餘3.05元，較去年同期衰退19.9%。辛隆賓說明，主要還是受筆電市場衰退影響，至於毛利大幅降低，則因銷量減少，尤其是筆電相關產品銷量減少，成本墊高，以及運費漲價等。

另外，友輝2026年前3季提列匯損金額100萬元，低於去年同期的匯損3600萬元，友輝說明，主因今年不像去年因美國關稅造成匯率大幅波動，另外，今年前3季金融資產評價損失也較去年同期降低。

至於2027年資本支出，友輝規劃3億多元，大溪廠以被動元件相關產品為主，竹南廠開發半導體封裝材料。