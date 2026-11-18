雲端代理服務商博弘雲端（6997）正式宣布啟動「Next AI」轉型計畫，將以實際的商業落地應用，引領企業客戶邁向AI驅動的全新紀元。

面對市場對AI應用的熱切需求，博弘雲端總經理陳仲儒正式宣布啟動「Next AI」企業轉型計畫，推動AI技術從概念驗證（PoC）推進至實質的商業落地。為向市場與企業客戶具體展示這項戰略，博弘雲端將於12月8日盛大舉辦「Next AI Day」。

陳仲儒表示：「有別於市場上偏重產業趨勢的論壇，本次活動將聚焦於實戰與應用，以「用得好、看得見、管得住」為三大主軸，透過豐富的企業實際導入案例與現場情境展示，向業界清晰演繹如何協助企業真正實現AI的「用的好（高效賦能）、看的見（成效數據化）、管得住（資安與合規治理）」三大核心目標，建立可長期維運的企業AI競爭力。」

在營運拓展上，博弘雲端的技術實力接連獲得公有雲原廠（CSP）最高榮耀肯定，一舉囊括：AWS 2026年度合作夥伴、Google Cloud 2026年度合作夥伴、阿里巴巴雲2026最佳本地渠道夥伴獎，以及Google Workspace大中華區2025年新簽約銷售冠軍。