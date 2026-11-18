市場近期對人工智慧（AI）產業是否出現泡沫化疑慮升溫，先進封裝材料廠碩正科技董事長楊允斌18日在上櫃前業績發表會上直言，AI產業其實才剛開始，真正的應用尚未完全展現，現在談泡沫化並不正確。他透露，從主要半導體客戶提供的未來5至6年需求預測（Forecast）觀察，AI相關需求仍持續成長，加上半導體大廠擴產投資動輒數百億元，顯示業界對長期市場需求具有高度信心。

2026-11-18 16:55