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均華斥資14.99億元竹北買地 長期營運發展需求
半導體設備廠均華精密董事會今天決議斥資新台幣14.99億元，取得新竹縣竹北市土地，因應長期營運發展及空間規劃需求。
均華公告指出，向盛虹建設取得竹北市泰和段土地6667.13平方公尺，約2016.81坪，單價每坪約41萬元，交易總金額8.27億元。
均華還向裕隆工業取得竹北市泰和段鄰近土地及建物，土地面積4582.18平方公尺，約1386坪，單價每坪約48.5萬元，交易總金額6.72億元。取得土地主要是因應長期營運發展及空間規劃需求。
受惠半導體封測廠積極擴產，均華黏晶機出貨強勁成長，今年累計前10月營收38.78億元，較去年同期成長約79%，今年總營收可望創下歷史新高。
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