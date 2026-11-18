微星（2377）總經理黃金請18日表示，人工智慧（AI）需求強勁，輝達（NVIDIA）將更多資源分配至AI晶片，導致消費性顯示卡晶片供給吃緊至明年第1季，供給量縮減至少20%以上，隨著顯示卡出貨量下滑，但是平均出貨單價（ASP）提高，加上非PC業務占營收比重2026年將達10%，明年至少成長50%以上，目標是整體明年營收持續成長。

微星18日舉辦「 MSI AI Forum 2026」，黃金請說，消費性顯示卡相關產品供不應求，除了價格競爭情況已相對趨緩，還有助於提高ASP，且高階玩家仍具有一定購買能力，不但可望減緩營收衝擊，還能同步改善毛利率表現，該公司今年調整經營策略，不再以搶占市占率為主要目標，而是維持一定市場規模，著重於精進獲利能力。

展望明年PC市場，他說，產品價格上漲勢必壓抑終端需求，預期明年上半年相關產品出貨量將持續縮減，但實際減幅仍有待觀察。微星將透過平均售價提升及其他產品業務成長，力求整體營收維持成長，至於明年下半年需求能否回升，目前判斷仍言之過早，可能要等到明年第2季、第3季才會更加明朗。

他說，微星持續擴大非PC業務布局，該公司目前尚未切入大型雲端服務供應商（CSP）的高價AI伺服器市場，現階段以其他AI相關產品，以及非PC業務為主要發展方向，雖然營收規模仍小，但需求及成長動能強勁，非PC業務以未來三至五年，每年維持至少50%成長為目標，逐步增加對整體營運的貢獻。同時，非PC業務今年預估占營收比重將達到10%。

至於輝達RTX Spark新品需求？他說，新品發表後，通路首波拉貨非常高，該公司備貨量不足，目前仍在搶貨；但終端需求能否延續，因產品價格高，且上市時間僅一至兩個禮拜，仍需觀察。至於桌上型產品剛發表，尚無足夠市場資料，但客戶目前拉貨仍然很高。

針對今年前三季毛利率上揚，黃金請說，除了產品價格上漲，先前建立的庫存也隨市場價格調整，帶來毛利貢獻，加上部分缺貨產品具有溢價空間，以及新產品毛利率相對較佳，均有助整體獲利表現，相關成果大致符合公司原先設定的目標。