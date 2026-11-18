美國商務部擴大AI晶片管制，微星（2377）總經理黃金請18日表示，有關於美國對AI晶片新的擴大管制要求，目前仍在釐清中，相關律師正與商務部討論適用規定，預期短期內可釐清，影響最多約一個月，並評估整體影響不大。

針對擴大管制AI晶片出口至東南亞？他說，東南亞僅占該公司業務一小部分，微星市場亦涵蓋美國、韓國、日本、臺灣及歐洲，因此，預期對微星的影響有限。

他說，事實上，AI晶片相關產品的出貨，在美國商務部還沒有擴大管制之前，早就都必須經過輝達（NVIDIA）的審核，以及該公司的內控措施，部分高階產品及受管制產品，須先取得相關核准才能供貨；東南亞目前暫時仍可供貨。

他說，微星設有內部系統追蹤NVIDIA與Intel等受管制零件的流向及受限制國家，並可在偵測到相關風險時攔截出貨。他不評論其他公司的個別情況，不過，AI相關供應商都會進行嚴格審查。

針對輝達執行長黃仁勳辭去CEO一職，黃金請說，自輝達成立初期便與微星往來，雙方關係良好，且對該公司提供許多支持，黃仁勳工作投入、能力出色，他的離任，將是OEM及整體產業的損失。

黃仁勳辭任對台灣的影響，黃金請說，短期影響應不大，並指出台灣在AI供應鏈中涵蓋晶片、設計與製造等環節，將供應鏈移出台灣並不容易。

長期而言，黃金請說，黃仁勳的離任，可能影響未來十年、二十年的發展，但影響程度目前無法判斷。