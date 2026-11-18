半導體先進封裝材料廠碩正科技18日舉辦上櫃前業績發表會，該公司憑藉自主研發離型膜及研磨膠帶，切入全球半導體大廠供應鏈，其中離型膜已導入2.5D、3D及面板級扇出型封裝（FOPLP）製程量產，掌握人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）帶動的先進封裝材料需求；此次上櫃前公開承銷價格暫定每股438元。

碩正從光電產業起家，2014年跨入半導體領域，長期投入膜材配方及精密塗佈技術。公司離型膜於2024年導入2.5D先進封裝量產，2025年進一步應用於FOPLP製程，2026年再推進至3D先進封裝，逐步擴大在高階封裝材料領域的應用。

碩正表示，離型膜主要使用於封裝模塑（Molding）製程，在高溫、高壓環境下，防止環氧樹脂黏附模具，確保脫模品質及製程順暢。公司透過特殊離型配方與離型力控制，使材料在壓合後不黏附晶片，剝離時保持乾淨、無殘膠，並可依客戶製程需求調整規格，有助於維持封裝良率與生產效率。

國內半導體封裝材料長期由日系廠商供應，董事長楊允斌表示，碩正透過多年自主研發，離型膜性能已達到與國際競爭廠商相近的水準，並以在地生產、快速回應及客製化能力，成為全球前五大半導體廠合格供應商，產品已供應一線大廠先進封裝量產使用。研磨膠帶方面，公司也已穩定供應前十大封裝廠超過12年，累積長期量產經驗。

針對晶圓凸塊高度增加及晶片持續薄化的需求，碩正開發新一代厚型研磨膠帶，以單一晶圓接著膠層結構，提供線路包覆及緩衝保護，無須特殊研磨設備與治具，研磨過程也不受熱熔膠特性限制，有助提高製程容錯率。公司表示，厚型研磨膠帶研磨後的總變異厚度（TTV）符合客戶要求，相關技術已取得台灣及韓國專利；新一代產品目前正配合一線大廠進行驗證。

營運表現方面，碩正2026年前三季營收為3.33億元，營業毛利2.29億元，毛利率68.68%，營業利益1.75億元，稅後純益1.40億元，每股純益6.35元。其中，第3季營收1.59億元，季增80.76%；稅後純益6651萬元，季增92.72%，單季每股純益為3.03元。

根據Yole Group統計，全球先進封裝市場規模預估由2024年的461億美元，成長至2030年的794億美元，年複合成長率約9.5%。法人指出，晶圓代工龍頭與封測大廠正同步擴充先進封裝產能，離型膜與研磨膠帶的用量和規格要求也隨之提高，耗材需求與客戶擴產直接連動。碩正同時打入先進封裝Molding與晶圓研磨兩道製程，並已取得一線大廠量產實績，營運成長動能可期。