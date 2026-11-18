市場近期對人工智慧（AI）產業是否出現泡沫化疑慮升溫，先進封裝材料廠碩正科技董事長楊允斌18日在上櫃前業績發表會上直言，AI產業其實才剛開始，真正的應用尚未完全展現，現在談泡沫化並不正確。他透露，從主要半導體客戶提供的未來5至6年需求預測（Forecast）觀察，AI相關需求仍持續成長，加上半導體大廠擴產投資動輒數百億元，顯示業界對長期市場需求具有高度信心。

楊允斌指出，外界目前對AI的認識，多半集中在ChatGPT等生成式AI應用，但AI真正的發展潛力遠不止於此，包括車用及其他領域的應用仍在持續開發，未來隨著更多應用落地，對高效能晶片及先進封裝的需求將進一步擴大。

他認為，2025年及2026年都還只是AI產業發展的初步階段，市場不應因為短期出現泡沫化討論，就忽略未來數年的長期成長趨勢。

楊允斌回顧，早在十年前，他就不斷向法人投資人強調，隨著摩爾定律面臨挑戰，半導體前段製程微縮逐漸逼近技術瓶頸，未來必須透過後段先進封裝、晶片堆疊等技術，在運算效率、速度及散熱等方面尋求突破。

當時不少法人對先進封裝的重要性仍感到陌生，如今隨著AI晶片快速發展，2.5D、3D先進封裝已成為半導體產業重要發展方向，也印證他十年前對產業趨勢的判斷。

對於AI投資是否過熱，楊允斌強調，半導體大廠每次擴產動輒投入數百億元，不可能在沒有充分評估需求的情況下貿然投資。從客戶持續擴產，以及未來5至6年的需求預測來看，他對AI產業長期成長仍抱持樂觀態度。

楊允斌進一步指出，碩正離型膜已導入2.5D、3D等先進封裝製程，雖然直接供貨對象集中於大型半導體廠，但透過這些客戶，材料最終應用於不同終端業者的AI晶片，終端客戶其實相當分散。

隨著主要客戶持續擴充先進封裝產能，碩正可望同步受惠。楊允斌看好，未來幾年AI需求成長將持續帶動公司先進封裝材料業務，成為營收擴張的重要動能。