全球人工智慧（AI）晶片龍頭輝達於美國時間17日公布第3季財報，營收達1158億美元、年增103%，黃仁勳去職與回鍋風波仍受矚目。野村投信表示，人事與政策變數帶動AI類股修正，但信心衝擊不等於需求反轉，應回歸建置時程、合約與訂單交付，評估實質影響。

另一影響美國AI產業發展的政策，則是美國商務部工業暨安全局（BIS）16日公布新規，加強先進晶片與伺服器的遠端存取管制，防止受限制對象透過第三國資料中心取得算力，可能增加供應鏈合規成本與交付變數。

同時，Claude開發商Anthropic預計於美國時間19日掛牌，野村投信認為，IPO定價與上市後表現，將是觀察市場對AI估值接受度的風向球。

野村投信基金經理人林浩詳表示，輝達財報反映硬體需求，Anthropic上市則有助觀察資金對AI商業化的信心，仍須追蹤營收能否支撐算力投入。民主黨選後對資料中心監管的態度，雖引發基建放緩疑慮，但延後不等於取消。

外資法人預估，2027年在建專案維持原估，部分德州、俄亥俄州未開工專案，可能由2028年遞延至2029年，意味需求與營收認列後移，若供電、審批與資金條件到位，專案逐步落實，供應鏈仍有望倒吃甘蔗。

林浩詳進一步表示，輝達換帥對訂單的影響須視合約條件而定，即使具最低付款或取消補償約定，仍須留意交貨與收款遞延；台股選股關鍵在於訂單能否轉化為獲利及現金流，可關注服務繪圖處理器（GPU）與特殊應用積體電路（ASIC）客戶的先進製程、封裝業者，以及受惠機櫃升級的伺服器、散熱與電源企業。