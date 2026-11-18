博弘雲端（6997）將自身定位為依託雲端與終端算力成長的公司，但不止步於算力提供，而是與客戶進行深度技術合作與賦能。核心目標是將AI人工智慧結合客戶的實際業務場景與數據，讓人工智慧真正落地並驅動客戶未來的業務增長。

為了提升專業服務的滲透率，博弘採取雙軌策略，首先是生態系合作，除了既有的國際級獨立軟體供應商，也積極結合台灣本土ISV的解決方案，例如與碩軟合作，以及在MayAgent上的合作皆已展開。緊接著深化自有服務與平台，擴大Managed Service（MS）團隊的24小時監控與運維服務，將自有監控平台從單純的雲端監控，延伸至客戶端各類技術申請與技術運維，同時打造模組化設計的「自主AI應用平台」。

博弘雲端提出三大核心主張：用得好、看得見、管得住。探討AI是否能真正融入企業場景與工作流，提升員工的AI素養，讓全體員工都能善用AI；再來是聚焦於資安技術與透明度，確保無論是內部員工或外部客戶在使用AI的過程中，所有軌跡與資安狀態都能清晰可見；最後則是解決AI治理與權責邊界問題。