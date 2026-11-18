科林研發今（18）日舉行苗栗竹南技術中心舉行動土典禮，該設施為公司未來五年逾30億美元全球研發網絡投資計畫的重要一環，旨在加速先進人工智慧（AI）晶片製造。

預計於2028年啟用的全新台灣技術中心占地超過4萬平方公尺，設有辦公空間並具備先進研發能力。完工後，科林研發在台灣的實驗室空間將增加約900%，進一步提升研發、測試與驗證量能，讓工程團隊能與客戶更緊密合作，加速從技術開發到晶圓廠導入的進程。

憑藉在台灣超過30年的營運基礎，新技術中心鄰近科林研發製造據點、客戶，以及在地供應商與生態系合作夥伴。透過整合研發與製造資源，科林研發將進一步強化在台灣的研發布局，並與全球研發網絡協同合作，加速解決方案開發與技術創新。

科林研發執行副總裁暨營運長Sesha Varadarajan與科林研發台灣區董事長暨事業群副總裁郭偉毅博士皆出席動土典禮，並與經濟部常務次長賴建信、國家科學及技術委員會政務副主任委員張振豪、苗栗縣長鍾東錦、美國在台協會處長谷立言、台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑博士，以及其他政府機關和產業界代表共同見證。

科林研發執行副總裁暨營運長Sesha Varadarajan表示，全新台灣技術中心象徵科林研發在以客戶為核心的研發策略中一項重要投資，不僅擴大研發與驗證空間，更有助於加速實現AI時代的半導體技術突破。這項全新擴建計畫位於台灣的矽島核心地帶，並鄰近科林研發的重要製造樞紐，將協助我們強化營運並加速從研發到晶圓廠導入的客戶合作。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，台積與科林研發的數十年全球夥伴關係，在推動先進半導體製造上發揮了重要作用。這個全新台灣技術中心，可望將先進研發量能更緊密地與我們的工程團隊結合，進一步加速技術迭代、縮短開發週期，共同優化關鍵製程技術。我們期待與科林研發持續深化合作，加速技術創新，推動次世代晶片發展，滿足半導體產業日益提升的效能需求。

經濟部常務次長賴建信表示，持續投資先進半導體研發是推動下一波技術創新的重要關鍵，科林研發全新的技術中心將為台灣半導體產業生態系創造更多合作機會。

國家科學及技術委員會政務副主任委員張振豪表示，AI時代，先進半導體技術對台灣經濟發展至關重要。科林研發擴大專業研發能力將深化產業合作，並進一步強化台灣作為重要半導體產業樞紐的地位。

科林研發全新的技術中心將延續科林研發在原子級半導體製造領域的領先優勢，並新增專業研發能力，以支援先進沉積、蝕刻及先進封裝技術創新。該技術中心亦將納入科林研發全球整合式專業研發網絡，與世界各地的研發設施協同運作，透過跨區域資源整合與平行開發模式，科林研發將進一步提升研發效率與規模，加速因應 AI 時代快速演進的晶片製造需求。

科林研發台灣技術中心預計於2028年啟用，是科林研發在竹南設立的首座設施，預計創造數百個新增就業機會。