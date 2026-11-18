近年全球政經局勢變動劇烈，全球供應鏈也從過去「效率優先」轉向「安全與韌性優先」，成為各國面臨的新挑戰。然而，身處全球高科技供應鏈關鍵位置、地緣政治前線的台灣，過去幾年不僅未在變局中被邊緣化，反而展現出令國際矚目的經濟韌性與繁榮。本屆APEC經濟領袖代表、宏碁（2353）創辦人施振榮提出並持續演進的經營哲學，從「微笑曲線」到「新王道」，這套源自企業轉型的管理智慧，也與台灣在全球變局中持續成長的經濟表現及背後發展思維相互呼應。

知情人士透露，施振榮於1992年提出「微笑曲線」理論，強調產業應從垂直整合走向垂直分工，帶動台灣企業提升技術創新及品牌服務價值。在「微笑曲線」的基礎上，這套管理思維進一步昇華為「新王道」哲學，透過「創造價值、利益平衡、永續發展」三大核心信念，建構多方共贏的生態系。這項理念也與台灣當前的經濟發展及國際戰略相互契合，強調透過共生、互利，創造國際社會共同繁榮與和平，而非走向威權與宰制。

知情人士指出，台灣在AI產業的晶片與伺服器領域具有全球關鍵地位，市占率占全球九成。面對全球競逐算力與大型模型，施振榮認為，台灣更應積極跨足AI最上層的智慧應用，讓AI從「提升效率」進一步走向「協助人做出更正確的決定」。他提出「聰明腦、王道心」理念，引導AI從智能走向智慧。

其中，「王道心」以創造價值、利益平衡及永續發展為核心，強調決策時應兼顧「直接與間接、有形與無形、現在與未來」六大面向的總價值，避免企業只著眼於降低眼前成本，卻犧牲人才與信任。這套理念若能落實，將有助台灣從底層算力的提供者，進一步升級為引領AI創造長期價值的智慧共創者。

此外，知情人士也提到，過去三十年來，台灣社會持續進步發展，同時兼顧治理效率與經濟成長。即使近年全球面臨通膨與地緣衝突的雙重挑戰，台灣經濟依然維持穩健成長，人均國內生產毛額（GDP）接連創下歷史新高，讓經濟成長的成果實質回饋全民生活。

該人士表示，施振榮曾指出，台灣的定位就是要成為全世界的朋友，才能在未來的生態體系中扮演更重要的角色，對世界做出更多貢獻，並與合作夥伴達成利益平衡，而非採取贏者通吃、強者說話的霸道邏輯。

回顧施振榮從「微笑曲線」到「新王道」的思想演進，不僅是台灣企業轉型歷程的縮影，也為台灣穩健發展提供重要方向。以實力創造價值、以信任連結世界，台灣正向國際展現自身在全球經貿體系中不可或缺的關鍵地位。

未來，台灣將持續深化與區域夥伴的經貿及科技合作，並以穩健、值得信賴的繁榮力量，持續為亞太區域乃至國際社會作出貢獻。