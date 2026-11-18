為提供視障使用者更友善的電腦通訊體驗，LINE電腦版自26.6.0版起（含最新版本）開始支援Windows與macOS內建的螢幕閱讀器，以及Windows環境下的NVDA，使用者能透過語音報讀與鍵盤操作，使用LINE電腦版與親友保持聯繫。

為了讓無障礙設計更貼近使用者的實際需要，LINE在開發過程中透過NGO與基金會代表訪談、無障礙專家前測，以及視障使用者實際測試，深入了解日常操作需求，將研究發現逐步轉化為產品調整。

LINE台灣產品規劃部副總經理林慶達表示，對產品團隊而言，無障礙體驗是產品很重要的一環。希望不同需求的使用者，都能自主、順暢地使用LINE，這需要從使用者的角度，仔細檢視每一個操作環節。此次電腦版支援螢幕閱讀器，將使用者回饋落實於資訊報讀、鍵盤導覽及訊息閱讀順序等細節，協助視障使用者更便利地完成日常溝通。未來LINE也將持續與視障使用者及合作夥伴交流，逐步優化產品、提升使用體驗。

LINE電腦版支援螢幕閱讀器，從資訊報讀、鍵盤操作到日常通訊功能，帶來三大亮點。首先是語音報讀與焦點導覽，協助掌握操作位置與結果，使用者可搭配螢幕閱讀器，讀取介面元件、按鈕、輸入欄位、訊息內容及搜尋結果，並透過鍵盤在不同功能區域與清單間移動。

其次，使用者可透過新增快捷操作，快速切換主要服務分頁、前往搜尋欄位及開啟訊息操作選單，減少逐一瀏覽介面的時間，提升操作效率。

相較Chrome版，LINE電腦版通訊功能與操作體驗進一步升級。LINE電腦版提供更完整的本機訊息紀錄，讓使用者能由舊到新閱讀訊息，並透過鍵盤執行回覆、分享及收回訊息等操作，以及使用LINE社群。團隊也改善聊天室焦點管理，減少其他聊天室新訊息對當前操作的干擾，讓使用者更專注於正在進行的對話。