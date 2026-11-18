數發部資安署10月資安月報顯示，有機關服務平台的「忘記帳號」功能身分驗證機制存在漏洞，導致攻擊者取得帳號維護權限，新增34組帳號。資安署提醒，驗證異常時應預設拒絕，並將非正常操作納入安全測試等5大要點，以強化資安防護。

資安署近日發布10月資安月報，某機關服務平台發現遭新增34組異常帳號，經查主因為平台「忘記帳號」功能身分驗證機制存在漏洞，導致系統誤判憑證驗證狀態，使攻擊者在未完成憑證驗證的情況下，仍取得帳號維護權限，並用以新增帳號。

資安署表示，這批異常帳號後續雖嘗試存取其他平台功能，但已被機關既有的權限存取控制機制成功攔阻，未影響平台服務正常運作，也未發現功能異常或資料遭竄改、外洩等情事。這次事件影響範圍僅限於異常帳號建立，機關已完成漏洞修補作業。

資安署指出，網站登入、帳號申請、密碼重設及權限異動等功能，通常由多個驗證步驟串接而成。除了確認正常流程的驗證機制有效，也須將各類異常情境納入考量，確保系統在驗證失敗、發生例外或無法判斷驗證狀態時，能立即中斷該次操作，避免因此跳過檢查或繼續執行後續操作。

資安署分享，開放式Web應用程式安全專案（OWASP）提出「安全失敗」原則，強調安全機制發生錯誤或例外時，系統應維持安全狀態，避免因異常而產生安全漏洞。資安署也歸納5大重點提醒，第1，身分驗證、授權或其他安全檢查如失敗、發生例外或無法確認結果，系統應立即停止流程並拒絕操作，不得因未預期的錯誤而略過檢查，貫徹「預設拒絕」原則。

資安署指出，第2，登入、帳號建立、密碼重設及權限異動等重要功能，應由後端伺服器確認必要驗證程序已完成且有效，不得僅依前端所傳入參數或流程狀態決定放行。第3，對參數缺漏、格式錯誤、驗證服務異常或其他非預期情形，應制訂系統一致且安全的錯誤處理邏輯，確保程式發生各種異常狀態下均能安全將請求阻絕，以免原有驗證或授權程序失效或被繞過。

資安署表示，第4，測試範圍除正常操作功能外，應涵蓋參數缺漏或異常、流程參數遭竄改、驗證服務失效及跳過前置步驟等情境，避免系統在非正常操作下被越權繞過。第5，實施應用程式介面（API）呼叫頻率及流量限制，防範攻擊者以自動化程式持續呼叫API，大量蒐集資料而造成機敏資料外洩。對於短時間內暴增的異常查詢行為，也應建立自動阻擋或告警機制。