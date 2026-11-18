畢馬威安侯建業18日發布《2026年第3季創投脈動》報告，全球第3季創投金額達1,709億美元，共完成8,341件交易。投資額雖低於去年同期由超大型交易推升的高點，仍處於歷史常態。AI依舊最受資金青睞，投資範圍已從模型與平台擴大至算力、資料中心、晶片與能源，資金也更集中於具備技術優勢、商業模式已獲市場驗證的企業。

畢馬威安侯建業會計師許明芳表示，美洲仍是全球創投主力，第3季投資額達1,012億美元，其中美國占984億美元。亞洲以398億美元居次，低於前季的446億美元，主要由中國大陸與澳洲支撐。中國大陸投資額達272億美元，澳洲則受Firmus Technologies募資20億美元帶動，單季投資額達28.4億美元。歐洲在六筆10億美元等級交易帶動下，投資額達284億美元，創16季新高。

大型交易持續主導市場。第3季全球有35筆募資達10億美元以上，以美國Databricks募得50億美元居首，Crusoe以39億美元居次，中國大陸Moonshot AI與法國Mistral AI則各募得35億美元。投資焦點也延伸至機器人、國防科技等領域。

非洲第3季完成131筆交易，投資額達4.94億美元，較前季成長，其中奈及利亞企業Moove就募得2.5億美元。隨投資人更重視資本使用效率與退場機會，種子期與早期新創的資金缺口進一步擴大。

截至第3季底，全球有1,204檔創投基金共募得1,579億美元，募資動能較2025年回升，資金仍多流向大型基金與具經驗的管理團隊。亞洲基金同期募得321億美元，低於2025年全年的516億美元。

展望第4季，許明芳預期，全球創投可望維持一定動能，投資人將更重視企業能否把AI技術用在實際營運，帶動營收成長、提高效率並改善風險管理。她認為，台灣新創若能結合半導體、硬體製造與產業應用優勢，加快商業化並拓展國際市場，有機會爭取下一波AI與深科技投資。