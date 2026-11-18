根據TrendForce最新調查，第3季全球OLED監視器出貨動能強勁，單季出貨量季增13%，與2025年同期相比，更呈現翻倍躍升。市場成長主因除各大品牌持續推出新機、推升出貨規模外，上游面板供應充裕亦為關鍵助力，帶動二線、新進品牌的出貨量體顯著擴大。

TrendForce表示，受各品牌布局策略與產品線調整影響，第3季OLED監視器市場競爭激烈，出貨第二至第五名迎來大幅更動，反映出中段班品牌間的競爭已進入白熱化階段。

在群雄並起的態勢下，ASUS（華碩（2357））以21.7%的市占率穩居全球出貨冠軍。受惠於27吋QHD 540Hz關鍵高階面板供應缺口順利回補，加上品牌20周年紀念款新機正式開賣拉動買氣，帶動其出貨量穩健季增6%。

MSI（微星（2377））第3季市占率季增1.7個百分點，達14.5%，排名上升至全球第二名，前三季累計出貨表現與Samsung大致持平。MSI第3季出貨成長動能主要來自27吋QHD機種迎來節慶檔期拉貨潮，加上27吋QHD 320Hz等多款新品相繼上市，提升整體季度出貨表現。

Samsung今年第1至第3季出貨量維持穩定步調，但在整體市場規模迅速擴大下，市占率遭到稀釋，第3季下滑至11.3%，排名退居全球第三。面對競爭壓力，Samsung在第4季將全面發力，鎖定歐美年底傳統購物節慶大舉衝刺出貨量，屆時有望重返市場第二名的位置。

LGE第3季針對旗下部分27吋QHD 240Hz機種祭出積極促銷方案，成功帶動買氣，推升其單季市占率達8.6%，排名前進一名，來到全球第四。

Dell第3季出貨表現回溫，單季市占率達8.2%，排名回升一名至全球第五。其成長動能主要來自27吋QHD 240Hz主流機種出貨規模持續放大，加上第2季上市的39吋新機在第3季加速放量，成功帶動整體出貨量能擴增。