由財團法人資訊工業策進會（資策會）協辦的2026台灣新創育成產業年會於18日登場，以「加速器×新創×產業×投資」為核心，集結創育機構、加速器、創投及產業代表，探討如何透過跨域資源整合，協助新創從技術驗證走向市場應用。

資策會董事長黃仲銘獲邀出席年會並致詞，分享法人投入創業育成及技術商業化的實務經驗，強調新創成長不能只靠技術與熱情，更需要真實產業需求、產品驗證場域及長期合作夥伴，才能將創新構想轉化為市場價值。

面對AI技術快速發展，創新應用正加速進入製造、醫療及各類實體產業，新創企業如何突破技術研發與商業化之間的落差，成為臺灣創業生態系的重要課題。

加速器串聯產業需求 打造新創成長支持網絡

本屆年會為台灣新創育成產業協會成立後的第一屆年會，協會目前已匯聚28家國內創育機構，今年上半年參與推動「創業綻放計畫」，進一步串聯22家加速器及超過100位業師，共同投入新創培育與輔導。

年會首度聚焦「產業×加速器」共創模式，以大健康及汽車零組件兩大領域為起點，由產業聯盟提出實際需求，結合加速器的創育網絡，媒合具潛力的新創團隊，推動技術驗證、場域應用及商業合作，讓企業需求成為新創創新的重要方向。同時透過國際創投與加速器經驗分享，協助新創掌握海外市場布局及跨境合作機會。

資策會董事長黃仲銘指出，自己曾有創業經驗，深刻了解新創從創意發想到產品上市，往往需要克服技術以外的多重挑戰。尤其在AI帶動產業轉型的趨勢下，新創已不只是技術發明者，更是推動產業升級、創造新商業模式的重要力量。

因此，創業生態系不能只著重早期培育，更應建立從育成、技術驗證、資金媒合到市場拓展的完整支持機制，讓新創能夠找到真正的應用場域，並與企業建立長期合作關係。

法人研發成果走向市場 跨域合作創造新價值

資策會長期透過技術衍生與創業育成，累積研發成果商業化的實務經驗，目前平均每年輔導並驗測逾 140 家新創企業，並透過兩大核心機制推動新創落地，第一是「Living Lab+共創實驗室」，提供業者需求分析及服務設計、軟硬整合方案設計，以及展示與媒合場域，每年培育60家業者。

第二是透過「G-Camp國際新創訓練營」輔導機制，每年舉辦培訓課程、商務對接及海外展會等，培育約80家業者，讓創新不再流於實驗室的空談，而是真正做到商品化與市場化。

此外，由資策會資安研發團隊衍生成立的安華聯網，亦是將物聯網資安檢測技術轉化為商業服務的成功典範，協助全球超過300家企業取得產品資安認證，並於2023年加入德國DEKRA集團。這些經驗展現法人研發技術透過創業育成、產品驗證及市場拓展，進一步創造產業價值與國際發展機會，也說明新創要走得長遠，需要結合技術實力與產業資源，逐步建立商業模式及市場競爭力。

黃仲銘董事長表示，期待透過年會交流，讓加速器找到更多合作資源、企業找到創新方案、投資人發掘具成長潛力的團隊，也讓新創取得客戶及拓展市場的機會。透過創育機構、加速器、產業與投資夥伴的共同投入，串聯創業生態系資源，讓臺灣優秀人才與技術走進產業、鏈結世界，持續創造創新價值，促進產業發展與社會共榮。