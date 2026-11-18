前輝達執行長黃仁勳下台風波延燒，引發外界對台灣AI供應鏈的疑慮。中研院院士朱敬一今天指出，近年紅色與非紅供應鏈持續角力，企業利益與地緣政治兩股力量相互拉扯，至今尚未達到新的均衡，黃仁勳事件不過是供應鏈格局調整過程中的一環。

中研院經濟所今天舉行「2026總體經濟計量模型研討會暨劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念研討會」，會中談及黃仁勳事件對於台灣AI供應鏈的影響。

朱敬一表示，近年產業界熱門關鍵字是「非紅供應鏈」，尤其資通訊產品具備敏感性，牽涉資訊甚至軍事，格外受到矚目；儘管非紅供應鏈與紅色供應鏈的角力已有3、5年的時間，仍未達到均衡，而黃仁勳事件就是非紅與紅色供應鏈調整的過程。

朱敬一解釋，企業以獲利為重，不樂見市場分裂為兩大陣營，希望兩邊的錢都能賺；然而，從地緣政治角度來看，美中衝突持續，全球供應鏈走向分流。企業利益與地緣政治兩股力量相互拉扯，至今尚未達到新的均衡，黃仁勳事件不過是調整過程中的shuffling（洗牌）。

中研院經濟所合聘研究員、成功大學經濟學系特聘教授林常青則說，以目前雲端服務需求來看，短期影響應相對有限，尤其2027年訂單均已敲定，但拉長時間來看，生產布局是否改變、訂單是否轉向其他國家，有待進一步觀察。

林常青提出2個思考面向，一是台灣的技術領先優勢，是否足以讓台灣在國際上掌握一定的話語權，甚至參與規則制定；二是除了黃仁勳，台灣與其他科技大廠也有密切的合作關係，如超微（AMD）；況且，黃仁勳事件還在震盪，發展仍須關注。

中經院院長連賢明則指出，輝達在AI產業扮演多重角色，除了設計AI晶片，也提供大量資金協助資料中心建置及運作，進而牽涉台灣供應鏈的訂單。外界憂心後續需求下滑，甚至衝擊整體AI供應鏈，但他認為，需求不至於如外界想像般大幅滑落。

連賢明進一步分析，首先，從全球資料中心的分布來看，非AI資料中心美國僅占45%，但AI資料中心美國占比高達85%，顯示全世界還有很多地方需要AI資料中心。美國基於戰略考量，積極推動AI資料中心建置於境內，以維持算力優勢；然而，即使未來美國需求下滑，其他國家的需求仍有望填補缺口，關鍵在於美國是否允許相關產品銷往這些國家。

其次，若輝達未來調整資金挹注策略，規模較小的資料中心業者確實會面臨融資成本高、資金取得不易等問題。

不過連賢明指出，重點在於全球4大雲端服務供應商（CSP）的投資力道是否減弱，畢竟4大CSP業者在資金、融資及能源取得方面均具備優勢，若投資力道未見減弱，未來資料中心發展可能更趨大型化、集中化，儘管這對產業發展未必是健全現象，但對台灣的衝擊便不至於太大。

連賢明認為，台灣真正需要關注的議題，反而是AI供應鏈組裝環節；過去黃仁勳相當重視台灣，將大量訂單交給台灣廠商，而非像蘋果公司（Apple）執行董事長庫克透過供應商相互競價以壓低成本的作風，換言之，輝達後續掌舵者經營策略恐影響台廠的伺服器毛利率。