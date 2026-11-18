大同公司（2371）經典電鍋再添設計榮耀！今年因入選台積電（2330）員工禮而掀起網路熱議的「11人份全不鏽鋼電鍋（曜石灰）」，榮獲2026年金點設計獎「產品設計類」設計標章。

這款由大同設計、為台積電職工福利委員會打造的特色電鍋，將半導體晶圓意象融入經典家電，從晶圓造型蒸盤、科技電路圖騰到曜石灰外觀，展現獨特的科技美學，也讓陪伴台灣家庭數十年的大同電鍋，以嶄新設計再次成為市場焦點。

今年台積電福委會推出員工禮六選一，大同11人份全不鏽鋼電鍋因獨特設計受到矚目。鍋身以灰黑色調搭配亮銀電路圖騰，鍋蓋把手融入台積電專屬識別，內部蒸盤更以晶圓造型呈現，巧妙結合台灣最具代表性的家電品牌與半導體產業特色。

產品曝光後迅速引發網友討論，不少人打趣形容，用這款電鍋蒸出來的食物「良率應該很高」，更曾出現網路賣場開價9,999元的話題。從實用家電到兼具科技感與收藏話題的特色商品，讓大同電鍋展現跨越世代的品牌魅力。

金點設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣最具代表性的設計獎項之一，也是國際設計界重要的交流平台，表彰兼具創新、美學與實用價值的優秀作品。

2026年吸引全球23個地區的作品參與角逐，最終僅474件作品脫穎而出，獲頒金點設計獎標章，並取得角逐最高榮譽「年度最佳設計獎」的資格。此次大同晶圓電鍋獲獎，不僅是產品美學與設計創新的肯定，更讓台灣經典家電的創新實力登上國際設計舞台。

此次獲得金點設計獎肯定，突顯大同將經典產品與現代科技意象結合的設計能力。電鍋不只是台灣家庭熟悉的日常用品，更是承載生活記憶的文化符號；透過晶圓造型與科技元素的創新演繹，讓兩個代表台灣不同世代產業發展的品牌，在一件家電作品中展開跨越產業的文化對話。

大同表示，經典產品的價值不僅在於延續，更在於持續創新。此次獲獎展現大同在產品設計與品牌創新上的努力，未來將持續結合實用機能、現代美學與台灣產業特色，讓經典家電不斷創造新的生活價值，以創新設計延續百年品牌精神，實踐「百年大同、驅動未來」的願景。