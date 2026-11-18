群聯（8299）18日宣布，於SC26超級電腦大會展示PCIe Gen6、運算式儲存及混合式儲存架構三大技術，透過提高傳輸頻寬、減少資料搬移，以及整合高速快取與大容量儲存，突破AI與高效能運算的資料處理瓶頸。

高速傳輸方面，群聯新一代X3（PS5303）企業級SSD控制晶片採用PCIe Gen6 x4及NVMe 2.3介面，目標達到最高28GB/s循序傳輸速度與680萬IOPS隨機存取效能，傳輸效能接近PCIe Gen5 SSD的兩倍。公司也同步開發Redriver與Retimer，強化高速訊號傳輸布局。

運算式儲存則將資料處理能力直接整合至儲存裝置，讓SSD先行掃描、處理資料，再將所需結果傳回主機。群聯表示，針對適用工作負載，資料傳輸量可降至原來的十分之一至百分之一，同時釋放主機CPU資源；架構並整合神經網路處理器（NPU），支援常見AI開發框架。

混合式儲存架構透過單一控制晶片與16通道設計，將高耐用度pSLC及大容量QLC NAND Flash整合於單顆SSD，兼具高速快取與容量，減少額外配置專用快取SSD的需求。此技術採標準NVMe介面，可整合至既有儲存架構，無須額外導入專用主機端軟體。

群聯執行長潘健成表示，下一世代資料儲存與AI運算競爭，不會只由CPU或GPU效能決定，更重要的是能否有效率地傳輸、處理及儲存龐大資料。群聯透過頻寬倍增、將智慧運算帶到資料所在位置，以及突破效能與容量的取捨，讓儲存從系統效能瓶頸，轉為驅動AI與高效能運算創新的關鍵。