NAND控制晶片暨AI運算儲存解決方案領導廠商群聯電子（8299）18於SC26超級電腦大會（Supercomputing 2026）展示三項新世代儲存技術創新，涵蓋 PCIe Gen6、運算式儲存（Computational Storage）及混合式儲存架構（Mixed Media）。隨著人工智慧（AI）與高效能運算（High-Performance Computing，HPC）工作負載持續攀升，傳統運算與儲存基礎架構正面臨效能瓶頸。群聯透過全新技術突破，提升資料傳輸速度、將運算能力延伸至儲存端，並進一步最佳化 NAND儲存裝置的效能與容量運用，為新世代運算需求提供更完整的儲存解決方案。

群聯本次展示的三大技術包括，PCIe Gen6、突破資料傳輸速度瓶頸。隨著 AI 工作負載需要處理及傳輸規模日益龐大的資料，PCIe Gen5 的頻寬逐漸接近極限，新一代 PCIe Gen6 將每通道傳輸速率提升一倍，達到 64 GT／s¹，為大幅提升儲存效能開啟新的可能性；然而，更高的傳輸速度也對訊號完整性帶來更嚴峻的挑戰。

企業級儲存效能再提升一倍、群聯新一代 X3（PS5303）企業級 SSD 控制晶片，採用 PCIe Gen6 x4、NVMe 2.3 介面，目標實現最高 28 GB／s 循序傳輸速度（Sequential performance）及 680 萬 IOPS（Randon Performance）。相較 PCIe Gen5 SSD，傳輸效能接近提升一倍，不僅可大幅增加單顆 SSD 的頻寬，也能提升每瓦功耗所帶來的資料傳輸效能。

群聯執行長潘健成表示：下一個世代的資料儲存與AI運算競爭，不會只由CPU或GPU效能決定，更重要的是能否有效率地傳輸、處理及儲存支撐 AI 發展所需的龐大資料。群聯持續挑戰傳統儲存架構的限制，透過頻寬倍增、將智慧運算能力直接帶到資料所在位置，以及突破效能與容量之間長期存在的取捨，推動儲存技術持續創新。這些技術展現了群聯對未來運算的願景：讓儲存不再是系統效能的瓶頸，而是驅動 AI 與高效能運算創新的重要關鍵。