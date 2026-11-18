仁寶（2324）於11月17日至19日在美國芝加哥McCormick Place舉行的 Supercomputing 2026（SC26）上，展示採用NVIDIA新世代技術的AI基礎架構解決方案。仁寶重點展示以NVIDIA HGX™ Rubin NVL8平台打造的機櫃級液冷解決方案，以及 NVIDIA Vera CPU Compute Tray，展現從運算模組到完整NVIDIA Vera CPU機櫃系統的工程設計與整合能力。

NVIDIA Vera專為AI代理與模擬運算打造，可提供高達2倍的代理式 AI CPU運算效能，支援需要更長推理時間的AI代理、更快速學習的強化學習（Reinforcement Learning，RL）系統，以及資料驅動的AI工廠。透過整合高效能運算、電力基礎設施、先進散熱技術及系統級工程設計，仁寶提供可直接部署的機櫃級AI基礎架構解決方案，以因應生成式AI與代理式AI持續提升的運算密度、能源效率及散熱需求。

隨著AI工作負載從大型語言模型訓練，逐步朝向複雜推理與自主代理式工作流程發展，資料中心對運算密度、能源效率及系統整合的要求日益提高。為因應此趨勢，仁寶整合GPU加速運算、CPU密集型運算、高頻寬互連技術、先進散熱技術及機櫃級系統工程能力，協助客戶建構高效率、可擴充且具備實際部署能力的AI基礎架構。

仁寶以NVIDIA HGX™ Rubin NVL8平台打造的機櫃級解決方案，整合直接液冷（Direct Liquid Cooling，DLC）、機櫃級電力基礎設施、集中式系統管理及漏液防護機制，透過運算、電力與散熱的整體配置，協助資料中心營運商提升部署彈性與營運效率，因應高密度GPU部署所帶來的電力與散熱挑戰。

除GPU 加速運算外，仁寶亦提供完整的NVIDIA Vera CPU機櫃解決方案，專為代理式AI、強化學習及CPU密集型工作負載而設計。本次SC26現場展示NVIDIA Vera CPU運算托盤，呈現仁寶從單一運算模組、系統設計到完整機櫃級基礎設施的開發與整合能力，支援新世代AI應用對高密度CPU 運算資源的需求。

仁寶基礎設施解決方案事業群（ISBG）副總張耀文表示：「隨著AI從模型訓練邁向大規模推論與代理式AI應用，客戶需要的不僅是更高的運算效能，更是完整且可實際部署的基礎設施解決方案。我們將持續深化與NVIDIA的技術合作，提升運算密度與能源效率，加速先進AI技術的實際部署與應用。」

憑藉機櫃級系統工程與整合實力，仁寶持續將先進運算技術轉化為具備實際部署能力的AI基礎設施解決方案，支援生成式AI、代理式AI、科學研究及高效能運算等多元應用。此一發展方向亦呼應SC26「HPC Unites」的年度主題，展現跨領域技術整合在推動下一世代AI與HPC基礎設施發展中的重要價值。