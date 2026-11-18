當企業 AI 導入面臨公有雲成本高昂與資料外洩的雙重隱憂，「地端私有化」正成為產業突圍關鍵。全球高效能運算領導品牌微星（2377）18日於「MSI AI Forum 2026：企業主權 AI 落地」正式拋出解方。由總經理黃金請領軍，微星首度發表全新軟硬整合架構「MSI AI Connect」解決方案平台，並聯手 NVIDIA、微軟（Microsoft）與 Arm 等科技巨頭，展現從核心算力到 ISV 軟體應用的深度整合，為百工百業刻劃出具體的 AI 落地藍圖，宣告全面搶攻「企業主權 AI」商機。

微星科技總經理黃金請表示：「微星科技長期深耕高效能運算領域，擁有從RTX Spark、DGX Spark 一直到企業級 MGX，市場最為完整的端到端算力解決方案。我們致力於將頂尖算力與產業實際需求深度結合，助企業在兼顧資安與成本效益的前提下，真正實現自主掌控的主權 AI 轉型。」

此次首度亮相的 MSI AI Connect 平台，是微星從硬體製造跨足生態系整合的戰略核心。該平台打破過去軟硬體各自分立的框架，將微星邊緣運算硬體與獨立軟體開發商（ISV）深度綁定。企業不需再擔憂雲端浮動計價與資安風險，即可在 100% 實體隔離的環境下，一鍵部署專屬的 AI 應用與數位員工，將算力真正轉化為企業內部資產。

要實現主權 AI 落地，單靠硬體單打獨鬥已不足夠。論壇現場，資策會副執行長林玉凡、NVIDIA 亞太區資深產品行銷總監許哲銘、微軟亞洲副總經理徐心宇及 Arm 邊緣 AI 市場策略總監林哲仲接力登台，從晶片架構、作業系統到軟體開發，擘劃 Edge AI 的戰略輪廓。

為驗證技術與軟體整合的可行性，微星產品長彭仁坊與產品行銷經理林立偉亦聯手青雲國際、奕馬資訊，公開教育 AI 與工業物聯網（IIoT）的地端整合實績，證明微星的 AI 藍圖已具備在真實商業場域落地的完備能力。