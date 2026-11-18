全球AI產業競爭正從大型語言模型（LLM）的效能與成本，延伸至運算環境、模型調度、資料存取及AI代理（AI Agent）管理。Counterpoint Research最新研究指出，隨著微軟（Microsoft）、Meta及DeepSeek擴大AI技術布局，AI主權（AI Sovereignty）已不再僅由模型來源決定，而是涉及多層次技術架構與企業營運控制權。

Counterpoint Research點名微軟、Meta和DeepSeek三家業者，AI競爭從模型延伸至基礎設。首先Microsoft持續推進Windows本地AI推論與雲端協作，並計畫支援DeepSeek V4 Flash等模型於特定硬體環境運行。隨著企業採用多模型架構，作業系統與雲端平台在模型選擇、執行權限及資料安全管理方面的角色日益重要。

Meta推出Muse Spark Open，為企業提供美國來源的開放權重模型選項。Counterpoint Research指出，中國大陸開放模型在效能與成本方面仍具競爭力，但對重視資料自主、模型來源及法規遵循的企業而言，供應商來源與自主部署能力也逐漸成為採購考量。

DeepSeek推出Search與Fetch API，讓不同來源的AI模型可使用其搜尋與資料擷取服務，將業務從模型推論延伸至AI代理基礎設施。此舉反映AI產業競爭正擴大至資訊檢索、工具服務及應用整合，並帶動新的商業化模式。

Counterpoint Research提出2027年三大產業預測，包括中國大陸AI模型採用將依市場需求分化，主要受模型來源、資安及合規要求影響，中國大陸AI模型在美國安全敏感型企業應用的採用可能下降，但在重視成本效益的全球市場仍具競爭力。至2027年底，中國大陸來源模型仍將占OpenRouter平台Token使用量的三分之二以上。

其次，隨著企業同時採用多種AI模型，雲端服務商將進一步整合模型選擇、成本最佳化及部署政策管理。Counterpoint Research預期，至2027年下半年，至少兩家主要超大規模雲端平台（Hyperscaler）將提供可正式投入生產環境的跨模型調度服務。

AI競爭延伸至代理式AI工具與服務未來AI模型，市場將依應用需求進一步分化，包括程式開發、研究分析、企業資料處理及合規應用。Counterpoint Research預測，至2027年底，至少兩家主要中國大陸AI模型開發商將推出可獨立調用的付費AI代理基礎設施或工具服務，拓展模型推論以外的商業機會。

Counterpoint Research對於未來發展指出，AI主權正從單一模型來源的選擇，轉向涵蓋模型、運算環境、資料存取、執行權限及治理機制的整體架構。未來企業評估AI解決方案時，除了模型效能與成本，也將更加重視資料控制、部署彈性、供應商依賴程度及法規遵循能力。