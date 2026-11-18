國泰投顧引進首源集團（First Sentier Group）旗下的澳洲量化環球股票投資管理團隊RQI全球智慧優化價值基金，進一步拓展首源集團境外基金產品線，為台灣投資人提供更多元的全球股票投資選擇。

RQI於2008年在澳洲成立，資產管理規模達240億美元，投資團隊由25名投資專家組成，成員平均的投資經驗超過17年。RQI首檔引進台灣的基金，也展現持續拓展全球業務布局與深化國際市場版圖的策略方向。

國泰投顧指出，RQI採用以研究為基礎的量化投資流程，累積超過十年將AI及機器學習納入投資流程的經驗，分析廣泛的企業投資範疇，從中發掘潛在投資機會。

國泰投顧指出，有別於一般量化基金，RQI全球智慧優化價值基金透過機器學習並運用超額報酬訊號模型進行額外分析，結合前瞻性指標（如分析師預期修訂、AI語意分析），在持有500-700檔股票以確保分散度的同時，協助識別並避開潛在的「價值陷阱」，優化獲取超額報酬的能力。

RQI Investors行政總裁Andrew Francis表示：「憑藉我們在澳洲深耕全球及新興市場量化投資的悠久歷史與績效紀錄，及系統化投資方法，讓我們能在廣泛的全球投資範疇中尋找估值具吸引力的公司，同時維持不同國家、產業及個股之間的分散配置。對於希望分散投資組合部分集中估值及通貨膨脹風險的台灣投資人而言，這一點尤關重要。」

首源集團亞洲中介業務主管吳靜婷表示，隨著投資人日益尋求更廣泛的國際分散配置，台灣市場展現令人期待的發展機會。RQI的系統化全球智慧優化價值投資方法結合量化投資、AI與機器學習，以分析全球股票市場中的投資機會。這能為台灣投資人提供差異化的方式，以補充既有投資組合，並建立更加多元分散的長期全球股票配置。