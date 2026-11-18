輝達宣布，擴大與供應鏈合作夥伴的合作承諾，希望讓供應與製造產能跟上市場對其加速運算及AI基礎設施平台的需求。輝達與景碩科技及三星電機簽訂新協議，支持既有廠區增加載板產能並擴充生產能力。同時與艾克爾（Amkor）及矽品合作，為現有及新一代加速運算平台擴充先進封裝產能。而鴻海深化與該公司的合作，運用其全球生產網路，支援新一代GPU與網路平台。

同時，輝達提到，其Vera Rubin NVL72與Vera CPU已於第3季開始量產出貨，採用台積電的5奈米、3奈米製程與CoWoS先進封裝技術生產。

輝達營運部門執行副總裁Debora Shoquist表示，該公司的供應鏈是一項策略優勢。與這些夥伴合作，奠基於其既有的製造基礎以實現長期成長，擴大元件、先進封裝及系統生產的產能，提供客戶所需的加速運算平台。

輝達表示，正擴大向景碩及三星電機採購載板的承諾，增加既有工廠的製造產能，並提升生產能力。根據與輝達簽訂的新協議，景碩計畫在桃園的幼獅廠區，將專供輝達的先進ABF封裝載板製造產能，擴充至目前的3.5倍以上。相關生產預計於2027年下半年啟動，新增產能目標於2028年第3季到位。這項多年期協議建立在雙方既有供應合作關係之上，支持輝達加速運算平台的長期供應規劃。

另外，輝達與三星電機已修訂既有的載板供應協議，以提升現有廠區的營運能力，支持該公司加速運算平台增產。此次修訂延續雙方先前宣布的多年期合作，支持三星電機位於韓國世宗及釜山的載板製造，供應輝達運算及高速網路技術所需的載板。

同時，輝達透露，先進封裝計畫包括與矽品合作的新一輪產能擴充，以及先前宣布、支援艾克爾擴大在美國與韓國製造的協議。該公司透過於2026年7月及10月宣布、總額近30億美元的多年期協議，支援艾克爾擴充亞利桑那州及韓國的先進封裝產能。這些協議包含預付款項，協助艾克爾擴大製造產能，以滿足輝達的長期生產需求。

輝達與矽品正透過一項多年期協議，擴大在台灣的先進封裝業務，並由輝達提供數十億美元資金支持。此次擴充將在2029年中前，增加專供輝達的合約先進封裝產能。此計劃包含建置新產線，提供涵蓋凸塊製程、中介層晶圓製造、組裝及測試的一站式服務。

輝達強調，上述這些合作承諾延續數十年來建立的夥伴關係，以及近期於10月宣布、與艾克爾、揖斐電（IBIDEN）、京元電、三星電機、矽品及欣興共同擴大製造規模的合作承諾。相關計畫包括在三年內將載板總產能提高至原有的2.5倍、擴大先進封裝產能、於2026年至2027年間將半導體測試產能提高一倍，以及在2027年中前將矽品的光引擎產能提高至原有的15 倍，並以2028年底前再提高一倍為目標。