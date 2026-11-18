台灣科技產業聚落將複製到波蘭。經濟部長龔明鑫17日於波蘭華沙出席「TEEMA科學園區產業日」活動時表示，台灣今年經濟成長率預計超過12%，生產能量與產業聚落發揮重要影響力，未來將把這樣有效率的產業聚落複製到波蘭，業者可透過電電公會科技產業園區，經營中東歐，甚至整個歐洲市場。

龔明鑫14日至19日率團訪問比利時及波蘭，16日於布魯塞爾會晤歐盟成長總署（DG GROW），就產業政策發展及供應鏈韌性等議題廣泛交流，雙方均認為，台歐在先進製造、AI基礎建設與應用及半導體供應鏈深具互補性，並同意在「產業政策對話」架構下，持續深化交流合作。

龔明鑫接續於17日至18日訪問波蘭，出席由經濟部與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同舉辦的「TEEMA科學園區產業日」活動。

龔明鑫表示，台波雙邊貿易額自2016年以來已大幅成長超過155%，波蘭為台灣在中東歐地區重要的貿易夥伴之一，雙方不僅有人才交流與培訓、研發及會展交流，合作面向也橫跨半導體、無人機、電動車及智慧城市。

未來TEEMA科技產業園區將與台灣貿易投資中心、官方經貿對話平台，成為深化台波經貿夥伴關係的三大支柱。

電電公會副理事長許介立表示，TEEMA科技產業園區規劃占地約150公頃，第一階段預計在波蘭下西里西亞省的米恩基尼亞進行50公頃開發，將引進AI資料中心、電動車、無人機及智慧城市解決方案等產業，透過以大帶小的合作模式，建立完整產業生態系，與在地供應鏈共同成長，實現「強大台灣，在地共榮」的願景。

此外，龔明鑫此行也見證波蘭軍民兩用商會（PIDU）與我國國防產業發展協會（DIDA）簽署合作備忘錄（MOU）。

龔明鑫強調，因應全球地緣政治與供應鏈安全的重要性，這項MOU將促進雙方在無人系統、人工智慧、先進製造等領域的軍民兩用技術合作，標誌著台波合作邁入新里程碑，期盼雙方產業透過此一平台，共同打造安全、可信賴且具韌性的非紅供應鏈生態系。

經濟部指出，歐盟為台灣第五大貿易夥伴，2025年雙邊貿易總額達750億美元，也是台灣最大外資來源，自1952年至2025年，歐盟對台投資金額共642億美元。

波蘭則為台灣在歐盟第六大貿易夥伴，2025年雙邊貿易總額達25.4億美元，寫歷史新高，年增逾22.4%。目前台商在波蘭累計投資金額已近1億美元，隨著電電公會科技產業園區落腳波蘭，投資規模預計將逐漸成長。